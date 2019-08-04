موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وفتح باب التنسيق الإلكتروني

مع اقتراب غلق باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية والمقرر له الأحد 4/8/2019، يبحث الطلاب مباشرة عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة لتقديم الرغبات والالتحاق بالكليات المُتبقية من المرحلة الثانية والمعاهد الحكومية والخاصة، وتم مد تنسيق المرحلة الثالثة 5 ساعات ليتم الغلق في الساعة 12:00ص بدلا من 7:00م ليتمكن جميع الطلاب من إنهاء عملية تسجيل الرغبات.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

من المُقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019 على أقصى تقدير.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية بيومين ومن المُتوقع أن يتم فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 ثالث أيام عيد الأضحى المُبارك.

نتيجة التنسيق

يمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بعد الإعلان الرسمي عن طريق الدخول إلى رابط التنسيق الإلكتروني وتظهر لك لوحة موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون متاح بها نتيجة التنسيق بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الرغبات وقفل باب التنسيق والإعلان الرسمي عن ظهور نتائج التنسيق.

خطوات التسجيل في التنسيق للمرحلة الثالثة

يستعد طلاب المرحلة الثالثة لكتابة الرغبات بعد معرفة الكليات والمعاهد المُتاحة في المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان النتيجة ونُقدم لكم خطوات التسجيل في التنسيق خطوة بخطوة بداية من الدخول إلى موقع الحكومة وبوابة التنسيق الإلكتروني حتى طباعة ورقة الرغبات وحفظ البيانات ومتابعة النتيجة.

أولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واختيار المرحلة الثانوية وتنسيق المرحلة الثالثة وتظهر لك هذه النافذة:

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود أسفل بيان النجاح التي استلمتها من المدرسة التابع لها وكتابة الرمز التأكيدي والانتقال بعد ذلك إلى الخطوة الهامة وهي تسجيل الرغبات وقم بعد ذلك بالحفظ وطباعة ورقة الرغبات.