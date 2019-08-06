موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وموعد تحويلات تقليل الاغتراب

بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الثانية 2019، وبعد استعلام الطلاب عن الكليات التي التحق بها كل طالب يبدأ طلاب المرحلتين الأولى والثانية بالبحث عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب ويبحث طلاب المرحلة الثالثة عن موعد فتح باب التنسيق لآخر مرحلة من مراحل التنسيق.

موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني والمقرر له أن يبدأ يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ونشرت وزارة التربية والتعليم قواعد وشروط تحويلات تقليل الاغتراب ليعرف الطلاب ما هو تقليل الاغتراب وكيفية التحويل بين الكليات، ويتم الإعلان عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بعد اجازة عيد الأضحى المُبارك.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، ويأتي بالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية التي أعلنت الوزارة أنه سيكون في 17 أغسطس 2019 وينتهي في 31 أغسطس 2019، ويكون تنسيق المرحلة الثالثة على دفعتين الاولى للحاصلين على الحد الأدنى للتقديم في المرحلة بنسبة 50%، والدفعة الثانية للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني ليلتحقوا بالتنسيق ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في بداية شهر سبتمبر ليبدأ الطلاب بتقديم الأوراق في الكليات والمعاهد للقيد بها.

موقع التنسيق الإلكتروني

لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يمكنكم الدخول الأن إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني واختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، سوف تظهر لك الكلية التي وقع عليك اختيارها في التنسيق.