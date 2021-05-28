موعد طرح الزي المدرسي الجديد بالإمارات ومنافذ البيع 2021

أعلنت وزارة التعليم عن توحيد الزي المدرسي الجديد بالإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي الجديد بداية من مرحلة التعليم الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الزي المدرسي الموحد يساهم في تعزيز الانتماء إلى إلى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى أنه يحقق مبدأـ المساواة بين كافة الطلاب، كما أنه يساعد في الحفاظ على الطلبة والطالبات خلال الرحلات المدرسية عن طريق التعرف على طلاب المدرسة عن طريق الزي الموحد.
ويوفر الزي المدرسي للطلاب الكثير من الوقت والجهد على الطلاب في اختيار الملابس في كل صباح قبل التوجه إلى المدرسة، وأيضاً يوفر الأموال المنفقة على الملابس المختلفة خلال العام الدراسي، كما أن الزي المدرسي له مظهر رائع وجميل ومناسب مع المراحل الدراسية المختلفة.
موعد طرح ملابس المدرسة للبيع 2021 في الإمارات
أعلنت وزارة التعليم عن طرح ملابس المدرسة للبيع في الإمارات في كافة الولايات بأسعار اقتصادية وفي متناول الجميع بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن الزي المدرسي سيتوفر بكافة المقاسات إلى جانب كافة المتطلبات واحتياجات الطلاب.
منافذ بيع الزي المدرسي بالإمارات
في الجدول التالي منافذ بيع الزي المدرسي بكافة المدن بالإمارات العربية المتحدة ومواعيد العمل وأرقام التواصل هاتفياً.
|منافذ البيع
|الولاية
|رقم الهاتف
|مواعيد العمل المسائية والصباحية
|لولو هايبر ماركت – الشارقة
|الشارقة
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|لولو هايبر ماركت – الورقاء
|دبي
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|شركة المقص الفني – فرع راس الخيمة
|رأس الخيمة
|5331 235 07
|10:00 ص – 11:00 م
|رابيدو – شارع الملك فيصل، الراس
|أم القيوين
|6066 422 04
|9:00 ص – 1:00 ظهراً / 4:00 عصراً – 12:00 ص
|الامارات يونيفورم – شارع الشيخ محمد بن راشد، الجرف
|عجمان
|5776 766 03
|10:00 ص – 11:00 م
|مكتبة دبي للتوزيع – فرع الذيد
|الشارقة
|5547 884 06
|10:00 ص – 10:00 م
|خياط عارف
|عجمان
|8681 222 056
|10:00 ص – 11:00 م
|كارفور شارع المطار
|رأس الخيمة
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|لولو هايبر ماركت – القصيص
|دبي
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|لولو هايبر ماركت – الفجيرة
|الفجيرة
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|لولو هايبر ماركت – البرشاء
|دبي
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|شركة رابيدو يونيفورم – خلف سيتي سنتر، الجرف 2
|عجمان
|8802 592 058
|9:00 ص – 1:00 ظهراً / 4:00 عصراً – 12:00 ص
|لولو هايبر ماركت – الراشدية
|دبي
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|كارفور سفير مول
|الفجيرة
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|لولو هايبر ماركت – المركز العربي
|دبي
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|صناعات الإمارات – قرب لكي سنتر، الجرف الصناعية
|عجمان
|0314 746 06
|10:00 ص – 6:00 م
|شركة المقص الفني – فرع دبي
|دبي
|8359 359 04
|10:00 ص – 11:00 م
|الامارات يونيفورم – مقابل بلدية الشارقة، شارع الشيخ زايد
|الشارقة
|5776 766 03
|10:00 ص – 11:00 م
|لولو هايبر ماركت – الحزانة الشارقة
|الشارقة
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|خياط دار العين
|الشارقة
|2234 972 050
|10:00 ص – 11:00 م
|صناعات الإمارات – بناية القرم 2، الطابق الأرضي، القرم
|رأس الخيمة
|2042 243 07
|10:00 ص – 6:00 م
|كارفور سيتي سنتر الشارقة
|الشارقة
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|لولو هايبر ماركت – دبا
|الفجيرة
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|مكتبة دبي للتوزيع – فرع عجمان، الزهراء
|عجمان
|6566 749 06
|10:00 ص – 10:00 م
|مكتبة دبي للتوزيع – فرع المناخ
|الشارقة
|9992 563 06
|10:00 ص – 10:00 م
|الامارات يونيفورم – الهيل – بناء دار النهضة
|دبي
|5776 766 03
|10:00 ص – 11:00 م
|مكتبة دبي للتوزيع – فرع كلباء
|الشارقة
|1337 224 09
|10:00 ص – 10:00 م
|لولو هايبر ماركت – عجمان
|عجمان
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|مشغل محمد مشرف – الصناعية 2
|عجمان
|3992 463 050
|9:00 ص – 1:00 ظهراً / 4:00 عصراً – 12:00 ص
|لولو هايبر ماركت – أم القيوين
|أم القيوين
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|الامارات يونيفورم – خلف سنتر بوينت، الظيت الجنوبي
|رأس الخيمة
|5776 766 03
|10:00 ص – 11:00 م
|شركة المقص الفني – فرع الفجيرة
|الفجيرة
|2107 222 09
|10:00 ص – 11:00 م
|لولو هايبر ماركت – راس الخيمة مول
|رأس الخيمة
|3377 993 056
|8:00 ص – 12:00 ص
|مكتبة دبي للتوزيع – فرع أم القيوين
|أم القيوين
|6993 764 06
|10:00 ص – 10:00 م
|كارفور منار مول
|رأس الخيمة
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|الامارات يونيفورم – شارع الرجيلات، قذفع
|الفجيرة
|5776 766 03
|10:00 ص – 11:00 م
|كارفور سيتي سنتر عجمان
|عجمان
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|كارفور سيتي سنتر الفجيرة
|الفجيرة
|4906 347 04
|10:00 ص – 11:00 م
|شركة المقص الفني – فرع الشارقة
|الشارقة
|9935 553 06
|10:00 ص – 11:00 م