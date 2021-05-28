موعد طرح الزي المدرسي الجديد بالإمارات ومنافذ البيع 2021

أعلنت وزارة التعليم عن توحيد الزي المدرسي الجديد بالإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي الجديد بداية من مرحلة التعليم الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الزي المدرسي الموحد يساهم في تعزيز الانتماء إلى إلى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى أنه يحقق مبدأـ المساواة بين كافة الطلاب، كما أنه يساعد في الحفاظ على الطلبة والطالبات خلال الرحلات المدرسية عن طريق التعرف على طلاب المدرسة عن طريق الزي الموحد.

ويوفر الزي المدرسي للطلاب الكثير من الوقت والجهد على الطلاب في اختيار الملابس في كل صباح قبل التوجه إلى المدرسة، وأيضاً يوفر الأموال المنفقة على الملابس المختلفة خلال العام الدراسي، كما أن الزي المدرسي له مظهر رائع وجميل ومناسب مع المراحل الدراسية المختلفة.

موعد طرح ملابس المدرسة للبيع 2021 في الإمارات

أعلنت وزارة التعليم عن طرح ملابس المدرسة للبيع في الإمارات في كافة الولايات بأسعار اقتصادية وفي متناول الجميع بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن الزي المدرسي سيتوفر بكافة المقاسات إلى جانب كافة المتطلبات واحتياجات الطلاب.

منافذ بيع الزي المدرسي بالإمارات

في الجدول التالي منافذ بيع الزي المدرسي بكافة المدن بالإمارات العربية المتحدة ومواعيد العمل وأرقام التواصل هاتفياً.