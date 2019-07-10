موعد ظهور نتائج الباك الجزائرية 2018/2019 من خلال الديوان الوطني للامتحانات بالرقم السري ورقم التسجيل

أحبائنا في الجزائر الشقيقة يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن نتيجة البكالوريا الجزائرية للعام الدراسي 2018/2019، التي يترقبها الطلبة والطالبات في الجزائر على أحر من الجمر، لمعرفة النتيجة والاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، وتعتبر شهادة البكالوريا في الجزائر أهم شهادة للطلبة، لأنها هي من تحدد مستقبل وطريق الطالب في التعليم.

أعلنت وزارة التربية والوطنية الجزائرية، عن قرب الإعلان عن نتيجة الباك الجزائرية للعام الحالي 2018/2019 من خلال عدة طرق للاستعلام عن النتيجة، بواسطة الرقم السري ورقم التسجيل، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، ورسائل الموبايل sms وأعلنت أن الوزارة أن النتائج هذا العام مبشرة جداً مقارنتا بنتائج العام الماضي.

تعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الجزائرية2018/2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، أن الاستعلام عن نتيجة البكالوريا هذا العام مثل الأعوام السابقة، عن طريق الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات بإدخال الرقم السري ورقم التسجيل الموجودين أسفل الاستدعاء، والإجابة على السؤال الموجه لك، ثم الضغط على زر بحث أو أظهار النتيجة، أو من خلال رسائل sms على الرقم(#567*).

موعد أعلان نتيجة البكالوريا الجزائرية2019

يترقب الطلبة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة البكالوريا الجزائرية بشغف كبير، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وأعلن الديوان الوطني للإمتانات عن قرب اعتماد النتيجة بصفة رسمية خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء تقريباً من كافة أعمال الرصد والمراجعات للنتائج، ونحن معكم وسنوافيكم بالنتيجة فور اعتمادها مباشراً.

ونحن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، نتمنى لجميع الطلبة النجاح والتفوق الباهر والالتحاق بالكلية التي يرغبون بها.