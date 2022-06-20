موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2022.. وبشرى سارة بخصوص نسب النجاح

أكدت مصادر هامة بوزارة التربية، أن نسب النجاح في اختبارات الشهادة الثانوية للفصل الدراسي 2021-2022 مرتفعة وأعلى من نسب النجاح في الأعوام الماضية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2022، هذا وتسير عمليات التصحيح في لجان كنترول الصف الثاني عشر بشكل جيد، هذا وقد أكدت إدارة الكنترول أنها تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

بدأت اختبارات للصف الثاني عشر يوم 12 يونيو 2022 على أن تنتهي للقسم العلمي يوم الأربعاء 22 يونيو، وتنتهي اختبارات القسم الأدبي تنتهي يوم الخميس 23 يونيو، موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 (الصف 12) سوف تكون مساء السبت 25 يونيو أو يوم الأحد 26 يونيو 2022 كما أكد مصدر مُطلع بوزارة التربية.

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة بالكويت هو موقع نتائج وزارة التربية الرسمي بدولة الكويت، حيث من المرتقب رفع النتيجة على الموقع الرسمي بعد اعتماد وزير التربية والتعليم العالي لها، مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.