موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2023/2022 الفصل الدراسي الأول.. وتعرف على الرابط

أعلنت عدة مصادر مطلعة عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2022، هذا وتنتهي اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر بالكويت يوم الأحد 15 يناير 2023 للقسم العلمي، في حين تنتهي اختبارات الأدبي يوم الإثنين 16 يناير 2023، يذكر أن الامتحانات قد بدأت يوم 4 يناير، وقد نجحت وزارة التربية في تحقيق كل سبل الراحة للطلبة خلال فترة الاختبارات، هذا وتعتبر الثانوية العامة الكويتية، هي البوابة الرئيسية للتعليم الجامعي.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت 2023

كما أكدت مصادر مطلعة سوف يكون موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت للفصل الدراسي الأول 2023 يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023، هذا وتستمر عمليات التصحيح في لجان الكنترول بشكل جيد كما هو مخطط، حيث انتهت اللجان في الكنترولين العلمي والأدبي من تصحيح عدد من المواد الدراسية.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023

يبح كل الطلاب عن تحقيق درجات ومعدلات مرتفعة للالتحاق بإحدى الكليات المميزة في جامعة الكويت، كما يريد البعض الابتعاث للدراسة خارج الكويت في جامعات الولايات المتحدة أو كندا، أو الدراسة في جامعات أستراليا أو إنجلترا وغيرها من الجامعات الكبيرة، رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 هو:

https://www.moe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.