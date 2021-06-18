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موعد ظهور نتائج الثانوية العامة في قطر 2021

بواسطة محمود عطا الله
نتائج الثانوية العامة قطر 2021 نتائج الثانوية العامة قطر 2021

ينتظر كل الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 فق قطر بعد عام دراسي طويل شهد نهايته بختام ناجح للاختبارات الورقية في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ورابط نتائج الثانوية العامة القطرية 2021، كما سوف نراقب معكم لحظة الكشف عن أسماء أوائل الطلبة للعام الدراسي الحالي، والثانوية العامة هي أهم شهادة في مسيرة الطالب التعليمية، وهي البوابة للحياة الجامعية، حيث يريد الكثيرون الحصول على درجات مرتفعة لاستكمال الدراسة في جامعات أمريكا أو كندا، أو الدراسة في جامعة أستراليا أو إنجلترا أو في إحدى جامعات العالم الكبرى.

1 موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر
2 رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2021

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر

بدأت امتحانات الصف الثاني عشر 2021 يوم 24 مايو وانتهت يوم 13 يونيو 2021 الجاري، وتزامنت عمليات التصحيح مع الاختبارات واستمرت بعد الاختبارات، هذا وقد أدى اختبارات الثانوية العامة القطرية ما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة، وقد اتخذ الجميع كل التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، ومرت الاختبارات بسلام ونجاح، هذا وتم تجهيز النتائج لاعتمادها، هذا وموعد ظهور نتائج الثانوية العامة في قطر 2021 بنهاية هذا الأسبوع وتقريبًا من المرجح ظهورها يوم الثلاثاء أو الأربعاء 22 أو 23 يونيو الجاري.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2021

على الرغم من بداية العطلة الصيفية للمدارس، إلا أن جميع طلاب الثانوية العامة في انتظار ظهور النتائج، حيث قام معظمهم بتأجيل عطلته السياحية لمعرفة النتيجة وخطوته الجامعية القادمة، كما يريد أولياء الأمور معرفة درجا الأبناء ومدى تحصيلهم الدراسي في تلك السنة الفاصلة، رابط نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر هو:
https://nateeja.edu.gov.qa/
مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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