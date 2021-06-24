موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت

تنتهي اختبارات الثانوية العامة 2021 في الكويت بنهاية الأسبوع الجاري لكل الأقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، وينتظر كل الطلاب وأولياء الأمور موعد نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا التقرير وبحسب تصريحات مصادر مطلعة لموعد ظهور النتيجة والدرجات.

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هذا وقد نجحت وزارة التربية الكويتية في تحقيق تنظيم ناجح للاختبارات وسط التحديات الصحية التي يمر بها العالم وليست الكويت فقط، حيث مرت الاختبارات بسلام في كافة المدارس والمناطق التعليمية في الدولة، ليمر عام صعب على الجميع بنجاح.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2021

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 في الكويت سوف تتجاوز 90%، في كافة أقسام وتخصصات الصف الثاني عشر، وهي بشرى سارة وسعيدة للجميع سواء الطلاب أو أولياء الأمور، كما مرت الاختبارات بسلام دون شكاوى من صعوبتها حتى اليوم الأخير منها.

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هذا وقد حرصت دولة الكويت ممثلة في وزارة التربية على استكمال العام الدراسي الحالي وسط التحديات الصحية، وأكملت خطتها بتنفيذ الاختبارات الورقية، حيث رأت الوزارة أن هذا أفضل وفي مصلحة الجميع من الطلبة والطالبات، لتختتم الوزارة هذا الموسم الصعب بنجاح، ليمر مثله مثل باقي السنوات دون تغيير.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

أكدت مصادر مطلعة، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون جاهزة للاعتماد يوم السبت 26 يونيو، حيث استمرت عمليات التصحيح والمراجعة على قدم وساق خلال الفترة الماضية دون توقف، هذا وسوف يكون من المرتقب موعد ظهور النتيجة يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021 على الموقع الرسمي للنتائج التابع لوزارة التربية.