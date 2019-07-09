موعد ظهور نتائج الثانوية ورابط الاستعلام عنها

ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر ظهور النتيجة، حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم موعد محدد من أجل ظهور النتيجة، وقد اعتمد صباح اليوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والرئيس العام لامتحانات “الثانوية العامة” نتيجة العينة العشوائية لأوراق إجابات الطلاب الخاصة بمادة اللغة الأجنبية الثانية، وسوف نوضح بالتفصيل نسب نتيجة العينة مع توضيح رابط الحصول علي النتيجة فور ظهورها علي موقع الوزارة.

موقع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019

حددت وزارة التربية والتعليم بأن موقع الوزارة سيكون متاح لجميع الطلاب للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها واعتمادها من الوزير وسيتم رفع النتيجة علي الموقع الأتي: موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019.

مؤشرات التصحيح بامتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2018-2019

صرح الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامه، بأن مؤشرات نتيجة تصحيح العينة العشوائية لامتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي بلغ أجمالي عددها 17 ألفاً و481 ورقة وبلغ عدد الناجحين من هذه العينة حوالي 17 ألف و 260 طالب وطالبة، وحصل علي الدرجة النهائية في هذه المادة عدد 6229 طالب وطالبة، وأكد الأستاذ خالد عبد الحكيم أن وزارة التربية والتعليم حريصة علي توفير سبل الراحة لجميع المعلمين من أجل حصول كل طالب علي حقه، وطالب جميع الطلاب بالهدوء وعدم القلق لحين أعلان موعد النتيجة الرسمي، كل التوفيق لجميع الطلاب.