موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2021 – صناعي وتجاري وزراعي

يترقب الجميع نتائج الدبلومات الفنية 2021 في القاهرة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية وفي كل محافظات مصر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2021 لكافة التخصصات الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، وذلك بعدما اقتربت كل الكنترولات على مستوى الجمهورية من انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، هذا وقد مرت امتحانات الدبلومات بنجاح في كل محافظات مصر بدون مشاكل تُذكر.

موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2021

أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2021 سوف يكون بعد إجازة عيد الأضحى، وأكد المصدر أنه بعد نهاية رصد الدرجات، سوف تُرفع النتيجة إلى الوزير الدكتور طارق شوقي لاعتمادها، على أن تكون نتيجة دبلوم الصنايع 2021 والتجاري والزراعي مرفوعة على الموقع الرسمي لنتائج الدبلومات الفنية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2021، بينما لم يكشف المصدر عن المؤشرات الأولية للنتيجة.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021

بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، أن عدد من أدوا اختبارات نهاية العام بالدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة 750 ألف طالب وطالبات على مستوى كل محافظات مصر، هذا ويبحث الجميع عن تحقيق درجات مرتفعة للالتحاق بإحدى الجامعات المصرية، رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 هو:

https://fany.moe.gov.eg/ExamResults

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.