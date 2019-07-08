موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا وكيفية الاستعلام عن النتائج

نتابع معكم للكشف عن نتائج الصف التاسع سوريا 2019 والاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب بعد اجتياز الطلبة الامتحانات التي استمرت حتى يوم 26 من شهر يونيو 2019، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد منتصف الشهر الجاري في يوليو 2019، في المحافظات والمدن المختلفة في سوريا ( حمص – درعا – دمشق – دير الزور – القنطيرة – اللاذقية – الحسكة – أدلب – السويداء – حماة – طرطوس ) بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد درجات المواد المقررة للطلبة والطالبات.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة في كافة محافظات ومدن سوريا، وبعد رصد درجات الطلاب والإعلان عن النتائج، ورفعها على شبكة الإنترنت، من خلال بوابة النتائج الامتحانية بسوريا، ويتم الاستعلام عن طريق رقم الاكتتاب والبحث عن النتيجة.

كما يمكنك الاستعلام عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية السوية واختيار اسم المحافظة، وتسجيل رقم الاكتتاب، للاستعلام والبحث عن النتيجة بسهولة.

من المنتظر ظهور النتيجة والإعلان عن نتائج الصف التاسع في كافة محافظات ومدن سوريا من خلال مؤتمر صحفي يعتمد فيه السيد الوزير النتيجة في حضور مجموعة من مسئولي التعليم في سوريا.

الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع