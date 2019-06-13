موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا 2019 برقم الاكتتاب

أدى طلاب الصف التاسع سوريا 2019 اليوم الأثنين الموافق 10 يونيو 2019 أول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، ويستعد الطلاب لتكملة مسيرة الامتحانات حسب الجدول الموضوع من قبل وزارة التربية السورية للعام الدراسي 2019 والتي تنشره الوزارة عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم في الجهة المقابلة البدء في عمليات التصحيح بالتتابع ورصد الدرجات وتجميعها داخل لجان الكنترول للانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات في أسرع وقت ممكن، حتى يتم نشر النتائج للطلاب للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات، كما سيتم الاعلان عن نسبة النجاح في امتحانات التعليم الاساسي وكذلك الشهادة الإعدادية الشرعية لهذا العام.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا 2019

بمجرد انتهاء الطلاب من أداء كافة امتحاناتهم المقرر لها أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري وفق ما حددته وزارة التربية السورية خلال جدول الامتحانات الذي تم نشره مؤخرًا، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2019 للاطمئنان على نتائجهم ومستقبلهم العلمي، وسوف يتم ظهور النتائج كاملة للطلاب من خلال الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة ليتم نشر النتائج عليه للطلاب عن طريق ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا

يمكنكم الحصول على نتائج الصف التاسع 2019 سوريا فور اعتمادها رسيمًا ورفعها عبر موقع بوابة نتائج الامتحانات السورية عن طريق ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب واختيار المحافظة ثم البدء في البحث عن النتيجة، وسوف يتم انعقاد مؤتمر صحفي برئاسة السيد وزير التربية السوري لإعلان نتائج الصف التاسع سوريا بالإضافة إلى الكشف عن نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية وستكون النتائج متاحة للطلاب فور إعلانها على موقع وزارة التربية السورية وسنوافيكم بالنتائج فور إعلانها رسميًا، فتابعونا..