موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس .. رابط الاستعلام عن النتيحة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 يترقبها آلاف الطلاب الأزهريين في أنحاء الجمهورية، بعد أن أنهوا امتحاناتهم المقررة في 29 يونيو الماضي بشعبتيها العلمي والأدبي، وما زالت عملية تصحيح أوراق الإجابة على الامتحانات جارية هلى قدم وساق، وفي عدة مراكز في مناطق مختلفة من القطر بلغ عددها 10 مناطق وهي (القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر)، وذلك تمهيدًا لإعلان ظهور النتيجة بعد عرضها على شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، لاعتمادها رسميًا، ويتم إعلان ظهور النتيجة من خلال مؤتمر صحفي يُعقد لهذه الغاية ويُعلن فيه أيضَا أسماء الأوائل، ومن ثم رفعها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

قواعد النجاح والرسوب في الثانوية الأزهرية 2019

نجاح أو رسوب الطالب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 تخضع لعدة قواعد سوف يطبقها الأزهر الشريف لهذا العام والتي تتمثل بالتالي:

في حالة رسوب الطالب فى خمس مواد بالدور الأول سواء كانت المواد (ثقافية، شرعية، عربية) يحق له دخول امتحانات الترم الثانى.

في حالة رسوب الطالب فى ست مواد فأكثر بالدور الأول، فيتعبر راسب في السنة ويبقى للإعادة دون أن يحق له دخول الامتحانات التى رسب فيها، وتكون الإعادة بالسنة التالية بتقديم الإمتحان بالمواد التى رسب فيها فقط.

يحصل الطالب الملتحق بامتحانات الدور الثانى على 50% من الدرجة الكلية للمادة فقط.

في حال أجّل الطالب مادة بالدور الأول ليمتحن بها في الدور الثاني يحق له الحصول على الدرجة كاملة.

موعد ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وطريقة الاستعلام

يترقب نحو 154954 طالب وطالبة، الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، منهم 51887 طالبًا في القسم العلمي، 103067 طالبًا في القسم الأدبي، بجانب 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية، ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، وبحسب الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي أكد على أن عملية التصحيح قائمة وتليها رصد الدرجات، وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من ذلك خلال 14 يومًا ومن المحتمل أن يكون الإعلان عن ظهور النتائج في 15 يوليو الجاري كموعد مبدئي، وذلك من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكتروني برقم الجلوس ويمكن فور إعلان النتيجة رسميًا الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية: