موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية للشعبتين العلمي والادبي 2019

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الازهرية نتيجة أبناؤهم من أجل الاطمئنان على مستقبلهم الدراسي خاصة وأن هذه المرحلة هي التي تحدد مصيرهم في الكليات والمعاهد ومن خلال هذة المقالة سوف نتابع معكم كل جديد لحظة بلحظة حتى ظهور النتيجة, هذا وقد أعلن رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم في تصريحاته الأخيرة أن نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام ستكون نسب النجاح مرتفعة عن الأعوام السابقة, خاصة وأن نسبة النجاح في العينات العشوائية لبعض المواد عالية و مبشرة بالتفاؤل خصاصة في المواد الثقافية لطلاب العلمي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية.

مؤكدا أنه لا تهاون أو تقصير فى عملية التصحيح لمصلحة جميع الطلاب ومستقبلهم بيد أمينة, و أن عمليات التصحيح مازالت جارية حتى الأن وأن جميع كنترولات الثانوية الأزهرية بجميع المحافظات تسعى للانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة وبصد وتجميع الدرجات من أجل ظهور النتيجة تمهيدا لإعتمادها من جانب شيخ الأزهر وإعلانها خلال الأيام القادمة يوم 15 يوليو الجاري, كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل العام الدراسي 2019 للقسمين العلمي والأدبي عبر الموقع الرسمي لظهور النتائج بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

من أجل الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها سنوضح لجميع طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الخطوات البسيطة من أجل الوصول للنتيجة, وفي حالة تعذر الطالب عن معرفة النتيجة اترك رقم الجلوس والقسم في تعليق أسفل المقال و سنرسلها فور ظهورها مباشرة فقط اتبع الآتي.

أولا تقوم بالدخول من خلال الإنترنت على موقع بوابة الأزهر الإلكتروني—– من هنا

ثم تقوم بالضغط على نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وتحديد القسم (علمي, ادبي)

الضغط على كلمة بحث لعرض النتيجة .

كما يمنك من هنا معرفة نتيجة الثانوية الازهرية نهاية العام الدراسي 2019 للشعبتين العلمي والأدبي

هذا وقد انتهى طلاب الشهادة الأزهرية القسم الأدبي من امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يوم 25 يونيو, أما القسم العلمي فانتهى يوم 29 يونيو, وبدأت عمليات التصحيح مباشرة وسوف تستغرق حوالي أسبوعين وبعدها يتم إعلان النتيجة يوم 15 يوليو الجاري.