موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

ينتظر الكثير من الطلاب موعد صدور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 حتي يتعرف كل طالب علي المجموع التي حصل علية في المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة والتي ستحدد الكليات التي سيذهبون إليها ولهذا ذاد معدل البحث عن نتائج الطلاب في هذا الوقت وهناك العديد من المواضيع التي خرجت تتحدث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ومن خلال هذا الموضوع سوف تتعرف علي الموعد التي من المرجح ظهور النتيجة فية.

وقد تمت أنها عمليات التصحيح في الكنترولات وتصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد في الدراسة ومن المقرر أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من تصحيح جميع المواد بشكل شامل.

والجديد بالذكر أن نسبة النجاح خلال هذا العام الحالي تتعدي 73%، لتكون أعلى من العام الماضي، وهذا وفقًا لما أكدته مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم والمؤشرات الأولية لتصحيح جميع مواد نتائج ثالثة ثانوي لعام 2019.

معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وعند الإنتهاء من عملية التصحيح وظهور النتيجة تستطيع الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.