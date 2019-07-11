موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول .. وكل ما تود معرفته عن درجات الرأفه

نتابع معكم نتائج ثانوية عامة الدور الأول 2019 للصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث انتهي طلاب الأدبي وعلمي علوم من أداء الامتحانات منذ بداية الشهر الجاري، وانتهي أيضا طلاب علمي رياضة يوم 3 يوليو من أداء آخر امتحانات ثانوية عامة 2019، حيث واجه الطلاب وقتاً عصيباً خلال فترة الامتحانات من وجود بعض التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بسبب موجة الحر التي مرت بها القاهرة والصعيد خلال فترة الامتحانات، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم بعض نماذج سابقة من الامتحانات ليتدرب الطلاب على أسئلة الامتحان، ولتفتح مجالات مختلفة أمام الطالب في توقع الأسئلة في بعض أجزاء المنهج.

انتهت تماماً تصحيح مواد ثانوية عامة 2019، وتم مراجعة الانتهاء أيضا من مراجعة مواد الأسبوع الأول والثاني، ويتم في الوقت الحالي مراجعة مواد الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع في كافة كنترولات مدارس الثانوية العامة، ويتم خلال تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات إضافة درجات الرأفة في حالة حاجة الطالب إليها.

موعد إعلان نتائج ثانوية عامة:

تداول في بعض المواقع المحلية الإخبارية المختصة بتوفير نتائج ثانوية عامة للطلاب مثل اليوم السابع ومصراوي وموقع نتيجتك وغيرها من المواقع الكبرى، أن موعد إعلان نتائج ثانوية عامة 2019 سوف يتم في منتصف أو نهاية الأسبوع القادم، وأن النتيجة ستظهر أولا بالمواقع الوزارية، ثم سوف يتم رفعها على المواقع المحلية تيسراً لوصول الطالب والاطمئنان على درجاته، وقد أشارات المؤشرات الأولية في بعض مواد الثانوية العامة إلي أداء الطلاب الامتحانات على نحو جيد.

طريقة احتساب درجات الرأفة:

يحتاج بعض الطلاب إلى إضافة درجات الرأفة في بعض المواد وليس جميعها، مثل مادة اللغة العربية ولكل مادة درجات مختلفة تضاف إليها، ويمكن للطالب رفض درجات الرأفة في حالة عدم احتياجه إليها، وأما عن ضوابط احتساب درجات الرأفة فهي كالاتى:

1- تخصص 6 درجات رأفة فقط، في جميع المواد التي تصل الدرجة النهائية بها إلى 80 درجة، كمادة اللغة العربية.

2- تخصص 5 درجات رأفة، في جميع المواد التي تصل الدرجة النهائية بها إلي 60 درجة، كمادة الجغرافيا والتاريخ.

3- تخصص 4 درجات رأفة فقط، في المواد التي تصل الدرجة النهائية بها إلي 40 درجة.

4- تخصص 3 درجات رأفة، في المواد التي تصل الدرجة النهائية بها إلي 25 درجة، مثل التربية الوطنية والتربية الدينية.

5- لا تُحتسب درجات الرأفة في حالة الرسوب.

6- ُتحتسب درجات الرأفة بعد انتهاء المراجعة النهائية لجميع المواد، وتضاف إلي كراسة إجابة الطالب ويمكن للطالب رفضها في حالة عدم حاجته إليها.

ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية التفوق والنجاح دائماً.

ويمكنك أيضا عزيزي طالب ثانوية عامة بترك رقم جلوسك أسفل المقال ليتم الاستعلام عن النتيجة، أو في حالة وجود أي استفسار عن النتيجة.