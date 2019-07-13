ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بقسميها العلمي والأدبي عبر موقع اليوم السابع

نترقب نحن وإياكم لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 والتي يترقبها الجميع على أحر من الجمر، فهي التي تحدد مصير الطلاب وتحدد المجال الذي يسلكونه طوال حياتهم وفقاً للمجموع الذي ينجحوا في حصاده، هذا ويتمنى كل طالب الحصول على أعلى الدرجات ليحققوا أحلامهم التي يطمحون إليها، وحرصاً منا على تزويدكم بكل ما هو جديد نقدم لكم كل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2019 فيما يلي

تجدر الإشارة إلى ان وزارة التربية والتعليم قد أفادت بأن النتائج سيتم اعتمادها اليوم السبت الموافق 13 يوليو، كما يتم الإعلان عن نسب النجاح أيضاً وعدد الطلاب الأوائل، وبذلك تكون متاحة يوم الأحد على كل المواقع التابعة للوزارة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 :

ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الثانوية على موقع اليوم السابع، هذا ويمكنكم الاستعلام عنهت بسهولة ويسر من خلال الدخول على الرابط الذي ذكرناه لكم، إذ حظي الموقع بحقوق نشر النتيجة دون باقي المواقع الأخرى، ونتمنى لكل الطلاب النجاح والتوفيق.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 :

اعتمد وزير التربية والتعليم اليوم نتيجة الشهادة الثانوية 2019 والتي جاءت بنسبة نجاح تقدر بحوالي 78.6%، بينما بلغ عدد الطلاب الأوائل حوالي 40 طالب وطالبة، منهم حوالي 34 طالب وطالبة في المدارس الحكومية وطالبان في المدارس المتفوقة والمعروفه باسم ” stem schools”، وأخيراً 4 طلاب “دمج”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 :

أصدر مدير إدارة لجنة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم “خالد عبد الحكم” تصريحات صحفيه أفادت بأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون خلال يوم 15 يوليو، وجاءت العينة العشوائية من نتائج الامتحانات مُبشرة للغاية، فجميع الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولم يتم تسريب الامتحان في أي مادة خلال هذا العام الدراسي، هذا ونحيطكم علماً بأنه من خلال هذا الرابط يمكنكم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس فور رفعها على المواقع واعتمادها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم :

الآن وبخطوات بسيطة يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على هذا الرابط والقيام بالخطوات التالية :

• يمكن الدخول هنا إلى بوابة الثانوية العامة 2019.

• بعد ذلك يتم اختيار قائمة نتيجة الثانوية العامة واختيار الشعبة سواء كانت علمي علوم أم رياضة أم الشعبة الأدبية.

• أخيراً على الطالب كتابة رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح، والضغط على زر البحث لتظهر النتائج فوراً بالدرجات والنسبة المئوية.