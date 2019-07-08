موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع الوزارة برقم الجلوس.. ونسب النجاح في المواد العلمية والأدبية

انتهت إمتحانات الثانوية العامة 2019 منذ أيام قليلة، بعدما إستمرت قرابة الشهر، وكثير من أولياء الأمور، ولا سيما الطلاب والطالبات يترقبوا موعد ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، وإنطلقت إختبارات القدرات لكليات محددة بمكتب التنسيق وكذلك إلكترونياً حتى اليوم العشرين من الشهر الجاري، وبدأت بالتزامن معها تستقبل الجامعات المصرية الخاصة الطلاب في كلياتها لتقوم بالإختبارات للعام الدراسي الجديد 2019-2020م.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

وانتشرت الكثير من الأخبار حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بأن الإعلان عنها سيكون في اليوم 14 القادم من شهر يوليو القائم، إلا أن صرح نائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للإمتحانات الدكتور خالد عبد الحكم، نافياً ذلك الأمر، ومشيراً بأن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي حتى الان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، ولكن ستكون النتائج خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

نسب النجاح في مواد علمي وأدبي

وعلى هذا المتصل، استكمل «عبد الحكم» نسب النجاح في المواد، حيث أشار بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية حتى الأن بلغت 96.5%، وحصل 53 من الطلاب على الدرجات النهائية، و4.793 طالب وطالب حصلوا على درجات تتراوح بين 72 درجة و79.5 من 80، 5 آلاف و703 طلاب وطالبات من إجمالي العينة أيضاً حصلوا على درجات تتراوح بين 64 درجة حتى 71.5 درجة، وذلك بنسبة وصلت إلى 30.21% من إجمالي العينة المُصححة.

وفي إمتحان اللغة الإنجليزية، تم الإنتهاء من تصحيح 19.535 ورقة، تم من خلالها تحديد نجاح 17.75 طالب وطالبة أي بلغت النسبة 90.9%، وحصل فقط على الدرجات النهائية 119 طالب وطالبة، وكانوا على النحو التالي، 5 من طلاب المدارس الخاصة، و109 من المدارس الرسمية، وخمسة آخرين من طلبة المنازل، وحصل 5037 طالب وطالبة على درجات ما بين 40 إلى 50 (الدرجة النهائية).

وتم تصحيح 10 آلاف و570 ورقة إجابة لإمتحان الأحياء لهذا العام، نتج عن ذلك نسبة نجاح بلغت 91.5%، أي 9.675 طالب وطالبة، وحصل على الدرجة النهائية فقط 401 طالب وطالبة، وتنوعت الدرجات بعد ذلك ما بين 90 إلى 100%، وما بين 70 إلى 80%.

وكانت العينة العشوائية لمادة الإستاتيكا (الرياضة التطبيقية)، قد بلغت 3.856 ورقة، أسرفت عن نسبة نجاح وصلت 85.1% أي نجاح 3.314 طالب وطالبة، وحصل على درجات نهائية 153 من الطلاب.

إما إمتحان الفيزياء لطلاب علمي (رياضة وعلوم)، تم تصحيح 13.638 ورقة، أسفرت عن نسبة نجاح وصلت إلى 85.4%، أي 11.646 طالب وطالبة، وحصل على الدرجات النهائية 626 طالب وطالبة فقط.

ووصلت العينة العشوائية لإمتحان الكيمياء 13.373 ورقة، أسفرت عن نسبة 83.4% أي نجح 11.154 طالب وطالبة، وحصل 992 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

وننتقل إلى المواد الأدبية، حيث كان تم تصحيح 10.376 ورقة إمتحانية لمادة التاريخ، أسفرت عن نسبة نجاح 78.2% أي 8.116 طالب وطالبة، وحصل فقط على الدرجات النهائية 59 طالب وطالبة.

ومادة الفلسفة التي عبر الكثير من الطلاب عن أسئلتها الميسورة والسهلة، فقد كانت نتيجة العينة العشوائية 10.351 ورقة إمتحانية، نتج عنها نسبة نجاح 94.1% أي 9.737 طالب وطالبة، وحصل على الدرجة النهائية 1321 من الطلاب.

وإمتحان الجغرافيا السياسية تم تصحيح 10.351 ورقة، أسفرت عن نسبة نجاح بلغت 94.9% أي 9.824 طالب وطالبة، وحصل على الدرجات النهائية 430 طالب وطالبة.

أما مادة علم النفس وعلم الإجتماع، فقد بلغت نتيجة العينة العشوائية نحو 10.351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9.888 طالب وطالبة، أي بنسبة وصلت إلى 95.5%، وحصل على الدرجات النهائية فقط 473 طالب وطالبة.