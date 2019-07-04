موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019| نتيجة الصف الثالث الثانوي قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الذي يبحث عنه الكثير من طلاب الثانوية العامة حاليا، خاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019، لتبدأ بعدها عملية تصحيح أوراق الامتحانات في الكنترول، وحسب المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد انتهاء الامتحانات، كشف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 ستظهر خلال منتصف شهر يوليو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة ووضع الدرجات في الكنترول، وتعد نتيجة الثانوي العام، من المراحل التعليمية الهامة في حياة كل طالب، بل تعد المرحلة الأهم بينهم وتحمل الكثير من الرعب والخوف اثناء انتظارها، فكل طالب يحلم بالتفوق وتحقيق المجموع العالي، الذي سيساعده على دخول الكلية التي يحلم بها ويتمنى التخصص في مجالها بعد التخرج، ويصبح مكتب التنسيق هو الشبح المرعب للطلاب، ولكن بدورنا نتمنى لجميع الطلاب تحقيق النجاح والتفوق.

نتيجة الثانوية العامة 2019

انتهى طلاب الثالث الثانوي 2019 من خوض اختبارات الشعبة العلمية والأدبية، بدأ السؤال عن موعد ظهور النتيجة وانتظارها، لذلك تم عقد المؤتمر الصحفي السابق ذكره وذلك لتهدئة الطلاب، وجاءت امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط بنسب كبيرة، وجاءت الامتحانات من الكتب الوزارية ولم تخرج عنها، ولكن بالطبع جاءت نسبة صغيرة من الامتحانات للطالب المتفوق، وذلك لتمييز الطلاب المتفوقين لذلك اشتكى بعض الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات، أو أجزاء من تلك الامتحانات.

متابعات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تم السيطرة على حالات الغش، كما تم منع الدخول بالهاتف المحمول أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن رغم ذلك تم ظبط بعض الحالات القليلة للغاية التي حاولت الغش، وتم التعامل معها بشكل قانوني، وينتظر الطلاب ظهور نتيجة الثانوية العامة، للأطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وبعد الانتهاء من التصحيح وجمع الدرجات، واعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ستظهر على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة، ويمكن الاستفسار عنها برقم الجلوس.