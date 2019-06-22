موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 التي طال انتظار طلاب التعليم الفني ظهورها، وبعد أن ساد حالة من القلق والتوتر لدى الطلبة وأولياء الأمور ، صدرت تصريحات رسمية عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفف من تلك الحالة وتؤكد على ظهور النتيجة خلال الأسبوع المقبل، وبحد أقصى نهاية الشهر يونيو الجاري، وبهذا الصدد أكّد الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على قرب انتهاء الكنترولات في أنحاء الجمهورية من عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول من العام الدراسي 2018/2019، كما أكد مجاهد على حرمان الطلاب الذين ثبت ارتكابهم للغش وتم تحرير محضر بالمخالفة، من الامتحانات وحتى عدم إمكانية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أسوة بباقي طلاب الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

وفقًا لتصريحات الدكتور مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سوف تكون النتيجة متاحة فور اعتمادها رسميًا برقم الجلوس وذلك خلال الأسبوع المقبل ومن المرجح أن يكون ذلك بحد أقصى نهاية الشهر الجاري وأول يوليو المقبل، حيث ما زالت عملية التصحيح في الكنترولات جارية على قدم وساق، لتليها عملية الرصد للدرجات بعد المراجعة الدقيقة لينال كل طالب حقه، كما وأشار مجاهد إلى أنه يجري التحقيق من قبل الشؤون القانونية مع 20 طالب ارتكبوا مخالفات كذلك التحقيق مع بعض المراقبين تم تحرير محاضر بحقهم، وسوف يُعلن عن نتيجة تلك التحقيقات مع إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول فور الإعلان رسميًا عن ظهورها سوف يكون ممكنًا لجميع طلاب الدبلومات الفنية معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال :

وأوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وسيكون ظهورها متضمنًا الدرجات التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلي للدرجات، وأضافت المصادر إلى أنه يمكن فور إقرار النتيجة رسميًا يمكن للطلبة معرفة النتيجة أيضًا من خلال المدرسة المسجل فيها الطالب ودون أن أي مقابل مادي عقب وصول النتائج للمدارس والإدارات التعليمية، بعد رفعها أولا على موقع وزارة التربية والتعليم المشار إليه آنفًا.