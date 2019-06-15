موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والدبلوم الثانوي التجاري الصف الثالث برقم الجلوس

نترقب جميعًا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، خاصة طلبة الدبلوم الثانوي الفني التجاري، وقد أعلن الدكتور محمد محمد مجاهد عن قرب انتهاء عمليات التصحيح، والتي من المقرر إنهائها هذا الأسبوع، على أن تبدأ بعدها عمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات، ويقوم الآلاف من المصححين بمتابعة عملهم داخل كنترولات تصحيح الدبلومات الفنية، وفي كل كنترول عدد من المراجعين، مهمتهم مطابقة الدرجات التي حصل عليها الطالب، بالدرجات المرصودة بالمرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

ويحظى الدبلوم التجاري بفرص عمل جيدة لدخول الجامعات، إذ يمكن لطالب دبلوم التجارة الالتحاق بكلية التجارة، أو أحد معاهد إدارة الأعمال، لذا نقدم لكم متابعة لحظية لأخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم 3 تجارة على وجه التحديد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

من المنتظر الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد نتائج الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم لإعلانها للطلاب في جميع المحافظات، محافظة القاهرة ومحافظة الاسكندرية ومحافظة سوهاج ومحافظة اسوان، ومحافظة الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية والدبلوم الثانوي التجاري هو آخر يونيو، أو أول يوليو على أقصى تقدير، بعد اعتماد كشوف الناجحين والإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية والدبلوم الثانوي التجاري عقب إعلانها، من خلال بوابة مركز المعلومات أو بوابة التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم الجلوس. كتابة النوعية أو الشعبة. الضغط على إظهار النتيجة.

نتائج الدبلومات

طريقة التظلم على نتيجة الدبلوم الثانوي التجاري

يمكنك التظلم على النتيجة فور الإعلان عن فتح باب قبول التظلمات، وذلك من خلال دفع 100 جنيهًا في بنك مصر أو البنك الأهلي، لصالح صندوق تمويل المشروعات التعليمية، ثم التوجه إلى الإدارة التعليمية لتقديم طلب تظلم، مع إرفاق إيصال السداد مع الطلب، وسيتم تحديد موعد للكشف عن ورقة إجابة الطالب بحضور المختصين.

قدمنا لكم جميع المعلومات المتاحة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ونتيجة الدبلوم الثانوي التجاري، ويمكنكم متابعة التحديثات لحظة بلحظة للتعرف عن آخر المستجدات بخصوص نتائج الدبلومات، وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بإذن الله.