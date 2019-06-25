موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2019/2018 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

تعرفوا الآن على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث يكثر البحث عنها من قبل طلاب وطالبات الثانوية الفنية التجارية، فلها أهمية لا تضاهى فمن خلالها يحدد الطلاب مستقبلهم التعليمي وتخديد وجهتهم الدراسية القادمة، والجدير بالذكر أن نتيجة الدبلوم التجاري الفني ستظهر خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من تصحيح ومراجعة الأوراق مراراً وتكراراً، وفيما يلي نذكر لكم أهم التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2019 :

من المنتظر أن يتم اعتماد النتائج آخر الأسبوع الحالي أو في أوائل الأسبوع المقبل، ومن ثم يتم عرضها مباشرةً على موقع بوابة التعليم الفني 2019، وذلك بعد الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية من جانب وزير التربية والتعليم، والخطوة التالية التي تحدد مستقبل الطالب بالثانوي التجاري الفني عي خطوة ظهور التنسيق والذي يظهر بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، هذا وإن أردتم التعرف على النتائج فور ظهورها ننصحكم بمتابعتنا.

من ناحية أخرى، هناك تصريحات صحفية أفادت أن نسب نجاح البنات أكثر من نسب نجاح البنين، وما هي إلا أيام معدودة وتكون مُعلنة في المدارس وعلى المواقع التابعة للوزارة، فقط ترقبوا لحظة اعتمادها.

رابط الحصول على نتيجة الدبلوم التجاري 2019 الترم الثاني :

حسب التصريحات الواردة من الجهات المسئولة بوزارة التربية والتعليم، فمن المؤكد أن تطهر النتائج خلال الأسبوع المقبل، ويمكن للطالب معرفتها من خلال اتباع الخطوات التالية :

• أولاً، عليكم بالدخول على هذا الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني.

• ثانياً، عليكم بتحضير رقم جلوس الطالب.

• ثالثاً، يتم إدخال الرقم في الخانة المخصصة لذلك بعد اختيار نتيجة الثانوي الفني التجاري، بعد ذلك اضغط على زر البحث لتظهر النتائج أمامكم فوراً.