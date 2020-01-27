موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول| نتيجة الإعدادية برقم الجلوس

ينتظر العديد من الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول 2020، خاصة مع إعلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن قرب الانتهاء من تصحيح الأوراق، وظهورها قريبا بعد اعتمادها من وزير التعليم، حيث تواصل التعليم تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وبعد التصحيح من المنتظر رصد الدرجات في الكنترولات من الأسبوع المقبل، وبعدها ترفع الدرجات سواء على مواقع المديرية أو إعلانها في المدارس.

يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية الترم الأول، من خلال المدارس عند ظهورها، ومن خلال كتابة رقم الجلوس في موقع مديرية التربية والتعليم في القليوبية، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول 2020

قد تظهر نتيجة إعدادية القليوبية في نهاية الأسبوع المقبل أو ما يليه، حيث قد تنتهي أعمال تصحيح الامتحانات الأسبوع الجاري، ويتم رصد الدرجات وتجميعها في الأسبوع المقبل، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة، نظرا لكونها مرحلة هامة في حياة الطلاب، ويضاف مجموع الفصل الدراسي الأول إلى مجموع الفصل الدراسي الثاني، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في 407 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، وأدى الامتحانات 95538 طالب وطالبة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع أي محاولات للغش أو للهرج والمرج، وسبق وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم عند الامتحانات، بضرورة مراجعة بيانات كل طالب، ومنع أي محاولات للغش أو الشغب.