موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من وزارة التربية والتعليم فى الترم الثاني

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي فى الترم الثاني والمؤهلة للصف الثانوي الثانوي، وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي أنه لم يتحدد الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي خاصة وأن الشائعات كانت تشير إلى أنها الأحد المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب أن الوزارة لم تحدد يوم بعينه وأكد أن هناك مايقرب من 12 مليون سؤال يتم التصحيح الإلكتروني لهم هذه الأيام وأكد أن هناك عدالة كبيرة فى التصحيح وأن كل سؤال يتم تصحيحه بواسطة معلم مختلفة.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لاتوجد فرصة أن يتعرض أى طالب للظلم، وأكد أن كل طالب سوف يحصل على شهادة بها الكثير من البيانات، وأكد شوقي أن الشهادة ستتضمن درجات الطالب وكذلك ترتيبه بين زملائه كما ستوحي الشهادت مجموعة من التوصيات فى كل المواد والتى ستكون مختلفة من طالب لطالب من أجل التركيز عليها وتحسينها وهو الأمر الذى سيستفيد منه بشدة أولياء الأمور من أجل الإرتقاء بمستويات الطلاب فى الصف الأول الثانوي.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم ستقوم بتطبيق نظام الثانوية التراكمية بدءا من العام المقبل، حيث سيكون هناك أربعة امتحانات فى كل مادة فى الصف الثاني الثانوي وسيتم احتساب أعلى درجتين لكل مادة وهو الأمر الذى يعطي الطالب الفرصة لتحسين مستواه.

وكان وزير التربية والتعليم قد أكد على نجاح وزارة التربية والتعليم فى تطبيق النظام الإلكتروني فى الامتحانات مؤكدا على فشل دول كبرى مثل فنلندا فى تطبيق النظام على نحو مائة طالب بينما نجحت وزارة التربية والتعليم فى تطبيق النظام على أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.