موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الأول 2020 .. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

ينتظر طلاب المرحلة الثانوية في جميع محافظات الجمهورية للصفين الأول والثاني الثانوي إعلان النتائج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020، قبيل استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال أيام قليلة قادمة، وبهذا الخصوص أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الأول 2020 والتي من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 2/2/2020، واشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب الصف الأول الثانوي سوف يتم إعلان النتيجة في المدرسة التابع لها الطالب ، في حين تم تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي وستكون متاحة من خلال ذلك ارابط بداية من الساعة الثالثة عصرًا من يوم غد الأحد، وفقًا لموقع اليوم السابع .

موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الأول 2020

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الأول 2020

حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 ، ستكون متاحة بداية من عصر يوم الأحد 2/2/2020 عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg ، ويمكن معرفة النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط المذكور آنفًا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب او الطالية.

في حالة كان الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال “الكود”.

الضغط على أيقونة “تحميل مؤشر الأداء”.

ويجدر الذكر أن هناك بعض الطلاب في الصف الثاني الثانوي لم يتمكنوا من تأدية كامل امتحاناتهم إلكترونيًا وتم تأدية بعض المقررات ورقيًا في بعض المدارس، ووفقًا للوزارة سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس بوقت لاحق، وشددت الوزارة على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان النتائج قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة لذلك.

ويُذكر أن اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الأول لهذا العام إلكترونيًا وورقيًا في الـ11 من الشهر الجاري، حيث عُقدت ورقيًا لطلاب الصف الاول الثانوي وإلكترونيًا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، حيث قدم نحو 5 مليون طالب وطالبة امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت على مدى 8 أيام.