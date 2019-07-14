موعد فتح باب تظلم ثانوية عامة 2019 وخطوات إجرائه بشكل صحيح.. تفصيلياً

انتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، وأعقبه ظهور النتيجة بالأمس على موقع الوزارة الرسمي، ومن خلال موقع اليوم السابع برقم الجلوس لشعبتي علمي وأدبي، وتم الإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية وتم تهنئتهم، وبعض الطلاب تفاجئوا بدرجات لم تكن في الحسبان، لذلك قاموا بالبحث عن وقت فتح باب التظلم، ومن هنا أعلن نائب امتحانات الثانوية العامة “خالد عبد الحكم”، بأن تلك التظلمات سوف يتم فتحها يوم الأربعاء المقبل 16 يوليو 2019م الجاري، وقد تم وضع المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2019.

إجراءات التظلم من النتيجة

أولاً يجب على الطالب أو الطالبة التي ترغب في التظلم أن يتوجهوا إلى أحد البنوك الحكومية وسداد مبلغ 100 جنيه مصري لحساب صندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، عن كل مادة يتم التقدم فيها بتظلم في نتيجتها، على حساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلي المصري، أو حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) بــــ بنك مصر.

ثم يُقدم طلب الاطلاع على المادة او اكثر من مادة المتظلم بها الطالب إلى مندوب لجنة المراقبة والنظام بالمديرية التعليمية التي تتبع اللجنة، أو من خلال المقار التي قامت اللجنة بتحديدها، ويكون مرفق معها ايصال السداد.

ويقوم الطالب بنفسه أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم مرفق معه ايصال السداد وصورة بطاقة وشهادة الدرجات إلى المديرية التعليمية التابع لها، مع العلم أن مواعيد الاطلاع ستبدأ بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وفي هذا الوقت المحدد للاطلاع لابد على الطالب أو ولي الأمر أن يكون متواجداً، ومن يتخلف عن الموعد فليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة مرة أخرى.

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