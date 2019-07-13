موعد فتح باب تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

بعدما تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 ، حيث حددت التعليم موعد فتح باب التنسيق للثانوية العامة 2019 وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى وذلك ليكون بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي تم اعتمادها منذ قليل من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر، موضحاً أنه سوف يتم إعلان جميع النتائج إلكترونياً غداً على موقع الوزارة للتفاصيل والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر رابط⇐ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 ..استعلم عن نتيجة الثانوي العام.

موعد فتح باب التنسيق للثانوية العامة 2019

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن يتم فتح باب تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية بعد 72 ساعة، حيث يمكن للطلاب الدخول عبر رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 وكتابة رقم الجلوس والرقم السري ثم اختيار الرغبات، وطبعاً قبل ذلك معرفة الكليات والجامعات المرشح لها الطالب وذلك في ظل ضوء الحد الأدنى للقبول الذي سوف يتم إعلانه قريباً.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الثانوية العامة 2019

توفر بوابة الحكومة المصرية عدة خدمات للمواطنين والطلاب منها إعلان تنسيق الثانوية العامة كل سنة بالإضافة إلى اختيار الكليات والجامعات المرشح لها الطالب إلكترونياً من خلال الراغبات على الموقع، علاوة على ذلك تتيح تقديم طلبات التظلمات لكل عام وتقديم طلب الاغتراب ، ليس هذا للثانوية العامة فقط بل يوفر خدمات تنسيق الدبلومات الفنية و تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 أيضاً.