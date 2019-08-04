موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق للمرحلة الأولى والثانية

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى ومع انتهاء تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يبحث الطلاب عن نتيجة تقليل الاغتراب بنسبة ال 10% المقررة، وذلك للم شمل الأسرة المصرية ويُحاسب الطالب فيها بناءً على الإدارة التعليمية التابع لها وليس محل السكن.

موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب

يتم فتح باب تحويل الاغتراب نهاية الاسبوع الحالي وذلك بعد الانتهاء من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والإعلان الرسمي عن النتيجة، ويتم بعد ذلك فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لتقريب المسافات على الطلاب ولكن بناءً على النسبة المُحددة وهي 10%.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنتهي أعمال تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية في تمام الساعة 11:55م من الأحد 4 أغسطس 2019 ويتم إعلان النتيجة في الثلاثاء 6/8/2019 على أقصى تقدير.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية ومعرفة الكليات المُتبقية للمرحلة الثالثة بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة ويكون تنسيق المرحلة الثالثة ثالث أيام عيد الأضحى المُبارك والموافق الثلاثاء 13 أغسطس 2019.

توقعات الكليات المُتبقية لتنسيق المرحلة الثالثة

يبحث طلاب المرحلة الثالثة عن الكليات المتوقع أن يتم وضعها في تنسيق المرحلة الثالثة ولذلك نُعطي المؤشرات الأولية للكليات المُتبقية للمرحلة الثالثة مع غلق تنسيق المرحلة الثانية وبناءً على رغبات الطلاب وتوضح المؤشرات المبدئية أن كلية الحقوق انتساب وكلية دار العلوم وكلية السياحة والفنادق متاحة في المرحلة الثالثة ويتم نشر الكليات المُتبقية رسميا مع نهاية تنسيق المرحلة الثانية وإعلان النتيجة.