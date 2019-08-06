موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2019 بين الجامعات وطريقة التحويل بين الكليات

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية ومعرفة الكليات التي التحق بها كل طالب، يبدأ الطلاب بالبحث عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب والتي تم تحديد نسبة 10% لها وذلك للم شمل الأسرة المصرية.
موعد فتح باب التحويلات بين الجامعات
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للحكومة واستعلم الطلاب عن الكليات والمعاهد التي التحقوا بها وهناك بعض الطلاب يأتي التنسيق عليهم بكليات خارج نطاق التوزيع الجغرافي، ويلتحق الطلاب بالكليات البعيدة عن المُحافظة التابع لها فتبدأ بعد ذلك رحلة العناء أثناء المرحلة الجامعية فقررت وزارة التربية والتعليم تقليل الاغتراب وبدأ التحويلات بين الجامعات.
وتبدأ التحويلات يوم الخميس 8 أغسطس 2019 وتكون نتائج التحويلات بين الجامعات بعد اجازة عيد الأضحى المُبارك ليتقدم بعد ذلك الطلاب بالأوراق إلى الجامعات والقيد بها.
رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتقديم طلب تقليل الاغتراب
تبدأ التحويلات يوم 8/8/2019 عن طريق الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني في الموعد المُحدد واختيار تحويلات تقليل الاغتراب واختيار المُحافظة حسب التوزيع الجغرافي وإليكم فيديو وزير التعليم العالي عند إعلان موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمقبولين في مرحلتي التنسيق الأولى والثانية:
قواعد تقليل الاغتراب
|قواعد تقليل الاغتراب
|الشروط
|أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:
|· يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايالى :
|ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:
|· يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط .وفقاً لما يلي:-
|· يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) ، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الادنى لمجموع الدرجات التى قبلته الكلية المراد التحويل اليها مثلا لذلك : طالب قبل بكلية الهندسة جامعة اسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع فى نطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .فى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الادنى الاقل فى منطقته الجغرافيه ( أ ) ومثال الى ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة ( القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا ) والحد الادنى للقبول بها مثلا هو ( 392 ، 391 ، 390 ، 388 ،387 ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الاقل للحد الادنى وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .
|· بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الاتى :- اولا :- الحالة الاولى فى حالة ترشيح الطالب الى كلية ما ( انتظام ) ويرغب فى التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يالى الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات وذلك على النحو التالي طبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات:
|· في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:
|– إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).
|– إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).
|· يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الاماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات
التعليقات
عندي شهادة سودانية امتحنت ادبي جاب 72 عاوز اعرف متين بتظهر نتيجة القبول
تم ترشيحى لتربية طفولة مبكره المنصورة ومجموعى 361.5 وعايز احول تربيه عين شمس
تم الترشيح ل تربيه طفولة مبتكره المنصورة ومجموعى يزيد على كلية تربيه بنات عين شمس ينفع احول تانى
لو انا جايلي سياحه وفنادق السادات وعاوزه أحول معهد تمريض بنها ومش مكتوب ف الرغبات عادي
انا مجموعى400وجالى تمريض بس اناةعاوزواخول لطب بيطرى إلى مجموعه 398هل ممكن
طالب حاصل على 393 علمى علوم رشح بطنطا ومحل إقامته اسكندريه ويرغب فى التحويل علوم اسكندريه التى حددت 5ر393 وتبعا للتوزيع الجغرافية(ا) هل يتم التحاقه بجامعه علوم اسكندريه