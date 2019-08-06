موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2019 بين الجامعات وطريقة التحويل بين الكليات

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية ومعرفة الكليات التي التحق بها كل طالب، يبدأ الطلاب بالبحث عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب والتي تم تحديد نسبة 10% لها وذلك للم شمل الأسرة المصرية.

موعد فتح باب التحويلات بين الجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للحكومة واستعلم الطلاب عن الكليات والمعاهد التي التحقوا بها وهناك بعض الطلاب يأتي التنسيق عليهم بكليات خارج نطاق التوزيع الجغرافي، ويلتحق الطلاب بالكليات البعيدة عن المُحافظة التابع لها فتبدأ بعد ذلك رحلة العناء أثناء المرحلة الجامعية فقررت وزارة التربية والتعليم تقليل الاغتراب وبدأ التحويلات بين الجامعات.

وتبدأ التحويلات يوم الخميس 8 أغسطس 2019 وتكون نتائج التحويلات بين الجامعات بعد اجازة عيد الأضحى المُبارك ليتقدم بعد ذلك الطلاب بالأوراق إلى الجامعات والقيد بها.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتقديم طلب تقليل الاغتراب

تبدأ التحويلات يوم 8/8/2019 عن طريق الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني في الموعد المُحدد واختيار تحويلات تقليل الاغتراب واختيار المُحافظة حسب التوزيع الجغرافي وإليكم فيديو وزير التعليم العالي عند إعلان موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمقبولين في مرحلتي التنسيق الأولى والثانية:

قواعد تقليل الاغتراب

قواعد تقليل الاغتراب الشروط أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة: · يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايالى :