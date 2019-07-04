موعد مباراة اوغندا والسنغال في مباريات دور ال16 | | مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019

أكد المدير الفني لمنتخب أوغندا، على أن السنغال مستعدة في المواجهه بقوة وذلك في مباراة غدا الجمعة في مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تم مناقشة المباراة به قال ديسابر أنه يعلم أن المنتخب السنغالي يواجهه بشراسة فهو منتخب قوي للغاية وهذه المباراة تعتبر تحدي كبير لنا والمنتخب السنغالي تدرب كثيراً حتى استعد جيدا لهذه المباراة، فتدربنا نحن ايضاّ على خطة لمواجهة السنغال في دور ال١٦ وذلك لإيقاف مفاتيح الخطورة.

وأكمل كلامه قائلاً “لم يتمكنون اللاعبين من ان يتدربوا أول أمس الموافق الثلاثاء وذلك بسبب أزمة وخلاف مع اتحاد الكرة وهذا من المعتاد ويحدث مع باقي المنتخبات ايضاً، لكن بعد ذلك تمكنوا اللاعبين من ان يتدربوا بالأمس واستعدوا للمباراة والمواجهه في مباريات دور ال١٦ في كأس الامم الافريقية.

واكد المدير الفني لمنتخب أوغندا، ان جميع اللاعبين يحترمون اتحادها في كرة القدم، ولم ينسحبوا من المباراة تحت أي ضغط، نافياً ما تردد من اشاعات بانسحاب المنتخب الأوغندي.

أوغندا تتدرب على إيقاف ساديو مانيه في مباراة دور ال١٦

اكد ديسابر أن مواجهة السنغال لها اختلاف خاص عن أي مواجهة أخرى، وذلك نظرا لقوة اللاعبين في هذا الفريق ولكن علينا أن نلعب في كاس امم افريقيا بدون ضغوط لكي نقدم أفضل أداء.

وأكمل قائلاً أن الفريق تدرب على ايقاف ساديو ماني وهو يعد من أفضل لاعبين العالم، ونحن نعلم جيداً أن المنافسة صعبة للغاية ولكن لاعبي فريقي سيكون لديهم القدرة على الظهور بشكل جيد للغاية ومبهر في دور ال١٦“.

ومباراة أوغندا والسنغال ستقام غدًا الجمعة، في التاسعة مساء، في استاد القاهرة الدولي، من فاعليات كاس الامم الافريقية وسيواجه الفائز في هذه المباراة، بالفائز في مباراة المغرب وبنين.

والمنتخب الأوغندي صعد لـ دور الـ 16 باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى وذلك بفرق رصيد 4 نقاط خلف مصر.