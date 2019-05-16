موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 / موعد التقدم للحصول علي شهادة ICDL

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد الإعلان عن المسابقة الجديدة لتعيين أكثر من 65 ألف معلم، بغرض سد العجز في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، وأن المسابقة سيعلن عنها بشكل رسمي في شهر يونيو القادم 2019، وأن المسابقة سيتم تعيين جزء من المقبوليين فيها بشكل دائم، وسيتم عمل عقود مؤقتة لجزء أخر حسب إحتياج العمل.

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن المعلمين الذين تم إختيارهم في المسابقة الماضية، سيكون لهم الأولوية في المسابقة القادمة، وأنهم لن يتم الإستعلام عنهم في المسابقة الجديدة، لوجود كل بياناتهم عند الوزارة، وأن الحصول علي شهادة ICDL من أهم المستندات المطلوبة في المسابقة الجديدة.

موعد الحصول علي شهادة ICDL ومقررات الدراسة فيها

أعلنت الوزارة أن فتح باب التسجيل للحصول علي الشهادة يبدأ في الأول من مايو 2019، وتتضمن مقررات الدراسة للحصول علي الشهادة الأتي.

أساسيات الكمبيوتر.

أساسيات الإنترنت.

معالجة النصوص.

جدول البيانات.

العروض التقديمية.

المشاركة عبر الإنترنت.

تكنولوجيا الإتصالات والبيانات.

أمن المعلومات للمعلم.

إدخال البيانات والطباعة.

التسجيل والتقديم في المسابقة يكون من خلال رابط الخدمات الإليكترونية بوزارة التربية والتعليم

شروط التقديم في المسابقة الجديدة 2019

المسابقة لتعيين 65 ألف معلم بجميع المحافظات. يبدأ التقديم في المسابقة يونيو 2019. التقديم بالمسابقة وتقديم الأوراق سيكون إليكترونياً. سيتم تثبيت جزء من المقبوليين بالمسابقة وعمل عقود مؤقتة لجزء أخر. الحصول علي شهادة ICDL. التراجع عن شرط التربوي لكل من كليات الأداب والخدمة الإجتماعية. تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة لعدم إستبعاد المتقدميين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

صحيفة الحالة الإجتماعية. شهادة المؤهل الدراسي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور. شهادة الخدمة المدنية للإناث. كعب عمل. الرقم التأمييني. إقرار ذمة مالية.

وفي نهاية التقرير نتمني التوفيق لجميع المتقدميين ونتمني أن يكون إجتهادنا قد نال رضاكم.