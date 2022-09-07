موعد نتائج قبول التطبيقي 2023/2022.. تعرف على الرابط بعد توقعات بنشر الأسماء خلال ساعات

كشفت عدة مصادر مطلعة عن موعد ظهور نتائج قبول التطبيقي للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتائج ورابط أسماء المقبولين في التطبيقي 2023/2022 في الكويت، حيث يترقب الكثيرون من أولياء الأمور والطلبة والطالبات ظهور النتائج، لمعرفة الكلية أو المعهد التي ترشحوا لها، ويعتبر التعليم التطبيقي في الكويت واحدة من الخطط الدراسية الهامة لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

موعد نتائج قبول التطبيقي 2023/2022 وأسماء المقبولين

قالت عدة مصادر مطلعة، أن موعد ظهور نتائج قبول التعليم التطبيقي 2023/2022 في الكويت سوف يكون يوم الخميس، وعلى أقصى تقدير سوف يكون يوم الجمعة القادم، وهذا الخبر خبر سار للكثيرين، حيث ينتظر الجميع معرفة مستقبلهم الجامعي، والذي يؤهلهم للحياة العملية بعد ذلك، يذكر أن باب التقديم والتسجيل في التطبيقي قد أُغلق منذ فترة.

رابط أسماء المقبولين في التطبيقي 2023/2022

هناك وسيلة جديدة سوف يتمكن الطالب أو الطالب من خلالها معرفة نتائج قبول التطبيقي، وهي ستكون تطبيق سهل الحكومي الكويتي المعروف، كما سيتم نشر النتيجة وأسماء المقبولين في التطبيقي 2022-2023 على موقع الهيئة وهو:

http://paaet.edu.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.