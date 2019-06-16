تحديد موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.. والوزارة تحذر من الانسياق وراء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن تحديد موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني يتم بعد الانتهاء من تجميع الدرجات، وصرحت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل لا أساس له من الصحة، خاصة بعد تصريح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، مطالبًا كل مديريات التعليم في مختلف محافظات الجمهورية التي تمت فيها امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا أن ترسل لها نماذج النتائج الإحصائية تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني سواء التي تمت إلكترونيًا على “التابلت” أو وقيًا في آن واحد.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد زعمت الأخيرة نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني لطلاب الخدمات، مؤكدة أن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني لم تظهر بعد.

تحديد موعد نتيجة أولى ثانوي 2019

نتيجة أول ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني وسبب التأخر في إعلانها

تمثل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، أهمية كبيرة في مصر فهي هذا العام لا تقل قيمة عن نتيجة الثانوية العامة الماراثون التعليمي الأكبر لكونها تمت على نظام جديد وهو امتحانات التابلت الذي من المفترض تطبيقه على جميع الصفوف الدراسية، وبالتالي كافة أولياء الأمور والطلاب عمومًا يريدون معرفة نتائجه حتى يطمئن قلبهم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

لكون امتحانات التابلت نظام جديد، قررت وزارة التربية والتعليم، إتاحة فرصة للطلاب الحاصلين على أكثر من 50% للدخول في امتحانات يوليو القادم، وذلك أمرًا اختيارًا وليس إجباري، أو الانتقال مباشرة إلى الصف الثاني الثانوي، بينما الطلاب الذين يحصلوا على أقل من 50% في نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني يمكنهم دخول امتحانات الشهر المقبل لتعويض درجاتهم في مختلف المواد الدراسية.

والجدير بالذكر أن أجريت امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام في الفترة من 19 مايو 2019 إلى 1 يونيو، وحاليًا ينتظر الطلاب موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني الذي من المتوقع أن يكون آخر الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

ونحن من خلال هذا التقرير نهيب بطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بعدم الانسياق وراء موقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإلكترونية التي لا تتحرى الدقة في نقل المعلومة وتصريحات المسئولين، ونطالبكم بالصبر قليلاً، فالتجربة جديدة، والكثير من القائمين على أمر العملية التعليمية ببعض مديريات التعليم لم يستوعبوا التجربة بعد، وهم وراء تأخر إعلان النتيجة.

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وفي حال كان لديكم أب استفسار أو تساؤل يسعدنا الإجابة على جميع الاستفسارات وما يشغل بالكم بخصوص نتائج الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المنتهي، كما نعدكم بمد يد المساعدة حتى حصولكم على نتائجكم، فنحن دوما سنضيف لهذا التقرير كل ما يستجد من أخبار وتصريحات تصدر عن المسئولين.