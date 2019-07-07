موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 علمي وأدبي عبر رابط بوابة الأزهر الإلكتروني azhar.eg

الأمر الهام الذي ينتظره جميع طلاب الثانوية الأزهرية للشعب العلمية والأدبية, والجدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد انتهي نهاية الشهر الماضي, والذي استغرقت اكثر من شهر, ولذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان الأزهر الشريف نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2019، خاصة مع اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة, التي من المقرر لها أن تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

أخر أحبار نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول

والجدير بالذكر أن قرابة 150 ألف طالب في الشهادة الأزهرية 2019, ومنهم مائة ألف لطلبة الشعبة الأدبية والباقي لطلبة الشعبة العلمية والمعاهد الإسلامية, ومازال الكنترولات تعمل علي قدم وساق من اجل الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة الخاصة بالطلاب, ولقد اكد عليهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف علي مراعاة الدقة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات حتي يأخذ كل طالب حقه كاملا ,ثم بعد ذلك تأتي عمليات التجميع والمراجعة ثم رفعها إلي شيخ الأزهر لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول ثم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المنتظر .

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية مرتبط علي الوقت الذي تنتهي فيه كافة أعمال الكنترولات المركزية , والتي من المقرر لها ان تنتهي في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري,حيث يعتبر موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019،مع تساؤل اكثر من 200 ألف شخص مآبين الطلاب وأولياء الأمور, ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيحه الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس في يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الأسبوع الأخير للشهر الجاري,فهناك العديد من الأسئلة التي طرحها الصحفيين على وكيل الازهر الشرية ومنها متي ستظهر نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

نتائج الشهادة الثانوية الازهرية 2019 الدور الأول

نتيجة الصف الثالث بالثانوية الأزهرية 2019 “نتيجة 3 ث ازهر “والتي من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بعشبها العلمي والأدبي والإسلامية عبر بوابة الأزهر الموقع التعليمي الإلكترونية, بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يقوم بالإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 والجوائز المقدمة لهم بالإضافة إلى نسب النجاح في الشهادة الأزهرية 2019 للدور الأول, ثم الإعلان بعدها مباشرة عن نتيجة الدور الاول للثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم ورقم الجلوس وموعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية, حيث يعتمد شيخ الأزهر نتائج امتحانات طلاب الثانوي الأزهري نهاية شهر يوليو الجاري ,فلقد بدأت عمليات التصحيح بعد عيد الفطر مباشره ومن المتوقع ظهور النتيجة في الفترة مآبين 17حتى 20 يوليو الجاري ويتم إعلان أسماء وصور الأوائل في منتصف الشهر المقبل وسيتم الإعلان عن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية في جميع المحافظات فور ظهورها .