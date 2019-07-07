موعد نتيجة الثانوية العامة | نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 علمي وأدبي نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ساعة الصفر التي ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام منتظرين موعد الإعلان عن نتائجهم في تلك المرحلة الصعبة التي استمرت لأكثر من عام في لحظات التعب والمذاكرة والاجتهاد من اجل تحقيق اعلي مجموع في الثانوية ودخول الكلية المرجوة, لذلك ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة والأهالي ميعاد نتيجة الثانوية العامة للاطمئنان على نتائج أبنائهم في تلك المرحلة الصعبة,حيث ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة علمي وأدبي ظهور النتيجة بفارغ الصبر والإعلان عنها بعد عقد المؤتمر الصحفي المنتظر من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي, الذي يعلن فيه نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية والأدبية .

أخر أحبار نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019, أخر التصريحات حول الموعد النهائي لنتيجة الثانوية العامة,فلقد طالب مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، خالد عبد الحكم , عدم الضغط على الوزارة بالسؤال عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة,حتي تقوم الكنترولات بأعمالها على اكمل وجه وان تسير أعمال التصحيح والمراجعة بهدوء ويحصل كل طالب على حقه, هذا وقد أضاف أن الكنترولات لا تزال تجري أعمال التصحيح، ويبقى أمامها أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الاول 2019, فلقد صرحت العديد من المصادر بوازرة التربية والتعليم على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 لطلاب الصف الثالث الثانوي هو نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري أو الأسبوع التالي له, ياتي ذلك مباشرة بعد المؤتمر الصحفي المرتقب الذي يعلن فيه الدكتور طارق شوقي عن العديد من الإحصائيات والنسب وأسماء أوائل الثانوية العامة والتي يظهر بعده مباشرة نتيجة باقي طلاب الثانوية العامة لهذا العام والتي تظهر عبر موقع وزارة التربية والتعليم, ثم تظهر في اليوم التالي لاعلانها إلكترونيا في المدارس في جميع محافظات الجمهورية .

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 ، حيث ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية في خوف وقلق حثي يوم الإعلان عن النتيجة, لكي يتحول كل هذا الخزف والقلق إلي فرح وسعادة وابتهاج, الذي يسود كل الأسرة, والجدير بالذكر ان طلاب الثانوية العامة قد وصلوا إلى أخر محطات قطار الثانوية العامة الأسبوع الماضي يوم الأربعاء 3 \7 من الشهر الجاري,بعدما طلاب 3 ث يوم 8\6 من الشهر الماضي بعد أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة, نتيجة الثانوية العامة 2019 فى جميع المحافظات ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، ويستطيع الجميع الحصول نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 .

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 علمي وأدبي