موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩| الاستعلام برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج تابع نسبة نجاح الثالث الثانوي عام

نتابع معكم موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ لجميع المحافظات والإدارات التعليمية،حيث تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال الشهر الحالي فور الانتهاء من تصحيح جميع الأوؤاق الامتحانية ومراجعتها، ومنذ اليوم الأول من انتهاء امتحانات الثالث الثانوي والطلاب يبحثون عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، كما يترقب جميع الطلاب والطالبات إعلان موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعتماد النتائج والإعلان عن اسماء اوائل الثانوية العامة علمي وادبي للعام الحالي، كما يتم الإعلان في المؤتمر عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2019، تابعنا للمزيد من التفاصيل وايضا اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة المصرية.

موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩

يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة قريبا، لكن حتي هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ حيث أنه قد اكدت بعض المصادر أن موعد إعلان النتيجة لن يتم تحديده قبل إقامة مؤتمر وزير التربية والتعليم الفني

نسبة نجاح الثانوية العامة في العينات العشوائية

تم الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة بالفعل في العينات العشوائية، فقد انتهت كنترولات تصحيح اوراق الصف الثالث الثانوي من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات للعام الدراسي الحالي، وقد كانت نسبة نجاح الثانوية العامة كالتالي:

الجغرافيا 94.9% وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية الكيمياء 83.4% وحصول 992 طالب على الدرجة النهائية

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بوابة الثانوية العامة

يمكنكم معرفة درجات نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط المباشر، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب فور رفعها علي موقع الاستعلام المصرية الرسمية، وفور البحث عن النتيجة تظهر درجات الطالب في كافة المواد التي ادي الامتحان بها سواء كانت داخل المجموع او خارجه، ويكتب “غ” اي غائب علي المواد التي لم يحضرها والتي يجب عليه امتحانها في الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد انتهاء الكنترولات من تصحيح العينات العشوائية وتصحيح باقي الأوراق الامتحانية ومراجعتها ورصد درجات الطلاب، ثم يتم تحديد موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم وذلك لإعلان اسماء الأوائل ونسبة نجاح الثانوية العامة ليتم تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا