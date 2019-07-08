موعد نتيجة الثانوية العامة 2019..إستعلم شهادة الدور الأول برقم الجلوس (علمي – أدبي)

يعيش الطلاب مرحلة ترقب في إنتظار إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019، وكما جرت العادة فإن نتائج المرحلة الثانوية يعلن عنها في مؤتمر صحفي، ونسبة النجاح بالتأكيد سوف تحدد تنسيق إرتباط الطالب في الجامعات والكليات في مصر. وأقصى موعد لظهور النتائج هو يوم الأثنين من الأسبوع المقبل. وفق ما افاد به مدير الإدارة العامة للإمتحانات،خالد عبدالحكم.

وقد أنتهت بالفعل لجان الكونترولات من تصحيح إمتحانات أول أسبوعين، ووفقاً لعبدالحكم فإنه تم تنفيذ تصحيح مواد الأسبوع الثالث والرابع منذ الأسبوع الماضي. لتستكمل فترة المراجعة لضمان حوز كل طالب درجته الدقيقة والمستحقة، بعيداً عن أي خطأ ممكن. وبعدها يمكن إعتمادها رسمياً على موقع بوابة التعليم الثانوي ليتم الإستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور بواسطة إدخال رقم الجلوس.

موعد نتيجة الثانوية العامة

وكما ذكرنا فإن موعد نتيجة الثانوية 2019/2018 العامة الثالث ثانوي لشعب علمي علوم -معلمي رياضة- أدبي، تم تحديده في الأسبوع المقبل من منتصف يوليو الحالي، وفي يوم أقصاه الأثنين. ومن المقرر إعلان أسماء الطلبة الأوائل في الدور الأول، وكان بدأ طلبة الثانوية التقدم للإمتحانات في جميع المحافاظات، في 9 يونيو من الشهر المنصرم والتي أنتهت وفق جدول الزمني أستمر إلى 3 يوليو. وتشير تقديرات وزارة التربية والتعليم في مصر كون نسب النجاح تفوق 73 في المئة بالنسبة لجميع الشعب الدراسية، ما يشكل تحولاً مقارنة بالعام الماضي، الأقل نجاحاً.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 فإن الأمر في غاية البساطة عبر إتباع خطوات قليلة لا تدفعك لبذل جهد كبير. يتطلب هذا أولاً زيارة بوابة التعليم الثانوي التابع لوزارة التربية في جمهورية مصر، كما يمكنك الإطلاع على تنسيق الثانوية العامة 2019