موعد نتيجة الثانوية العامة 2019| متابعة لحظية لأخبار وزارة التربية والتعليم

انتهى طلاب المرحلة الثانوية العامة من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وبدأ الطلاب بالبحث عن النتيجة، وعن درجات القبول في الكليات لجميع المراحل الثانوية العلمية والأدبية، وتبدأ وزارة التربية والتعليم رحلة نتيجة الثانوية العامة التي تشغل الرأي العام في هذا التوقيت من كل عام ونقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بتصحيح بعض المواد عشوائيا لمعرفة نسب النجاح المقررة وتم اختيار مادة الكيمياء للمرحلة العلمية، ومادة الجغرافيا للمرحلة الأدبية، وكانت نسبة النجاح والمؤشرات المبدئية جيدة جداً وهناك عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المادتين وإليكم مؤشرات نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل وبالأرقام والاحصائيات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

تعمل وزارة التربية والتعليم بتصحيح كراسات الإجابات لطلاب الثانوية العامة، وهناك تحري كبير للدقة في التصحيح والذي يخدم الطالب لكي يأخذ كل طالب حقه في الدرجات، ويتم عرض نتيجة الثانوية العامة عبر موقع بوابة الثانوية العامة فور اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ليقوم الطلاب بالتوجه إلى التنسيق لمعرفة التنسيق وتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات مع بداية شهر أغسطس.

متابعة نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم معرفة أخبار التعليم ونتيجة الثانوية العامة من خلال هذا المقال المُحدث باستمرار فقط قم بكتابة رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لنقوم بالرد عليكم بكل الأخبار الخاصة بوزارة التربية والتعليم ونتيجة الثانوية العامة 2019.

تنسيق الثانوية العامة 2018

يمكنكم النظر على تنسيق العام الماضي والذي لن يختلف كثيراً في بعض الأحيان لمعرفة الوجهة المقبلة والتوقعات للمرحلة الجامعية.