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موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول

بواسطة عبدو مجدي
موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول

ينتطر كافة طلاب الثانوية العامة في مصر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول بعد أن انتهوا من أداء اختبارات الشهادة الثانوية العامة خلال هذا الصيف، حيث أصبح الآن الطلاب يحلمون بالكليات التي يرغبون في دخولها بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وبداية تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات، وتشير العينات العشوائية بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام في مختلف المواد مرتفعة، كما أن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة صرح بأن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات والنتائج ستكون مرضية لكافة الطلاب المجتهدين.

1 نتيجة الثانوية العامة 2020
2 موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020

وأكد الدكتور رضا حجازي بأن كراسات إجابات الطلاب تخضع لعملية المراجعة لأكر من مرة من أجل تحري الدقة في عملية تصحيح الأوراق، ورصد درجات الطلاب، من أجل التقليل من نسبة التظلمات منالنتيجة، حيث أن عمليات الرصد تتم بشكل ورقي أولاً، ومن ثم تتم إلكترونياً، ثم يتم تجميع الدرجات ووضع النتيجة النهائية الخاصة بكل طالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

وبحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة فإنه من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن تقوم الوزارة بالاعلان عن النتيجة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقوم وزارة التربية والتعليم بعمل مؤتمر صحفي خاص بنتيجة الثانوية العامة بحضور السيد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ويقوم الوزير بالاعلان عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020، ومن ثم القيام بتهنئة أوائل طلاب الثانوية العامة في القسمين: العلمي والأدبي هاتفياً خلال المؤتمر الصحفي، ومن ثم تقوم الوزارة بإتاحة نتيجة الثانوية العامة بشكل الكتروني لكافة الطالب، وفي اليوم التالي تكون النتيجة متاحة في كافة المدارس.

عبدو مجدي

كاتب ومدون مصري أعشق كرة القدم، وأحب الاطلاع على كل الجديد واساهم في تقديم محتوى عربي هادف يهم العرب في ربوع أنحاء العالم

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