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موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 وآخر أخبار التصحيح في الكنترولات

بواسطة شيماء إبراهيم
وزارة التربية والتعليم ما هو موعد نتيجة الثانوية العامة

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور موعد نتيجة الثانوية العامة على أحر من الجمر، وذلك الانتظار القاتل دفع وزارة التربية والتعليم إلى بدء التصحيح منذ اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت 21 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي 21 يوليو القادم بعد أن استمرت لمدة شهر، وقد تم اليوم الإعلان عن نتائج عينات تصحيح مادة الفيزياء، فضلًا عن انتهاء تصحيح بعض المواد الدراسية والإعلان عن نسب النجاح بها، وفيما يلي موعد نتيجة الثانوية العامة وطريقة الاستعلام عنها وآخر أخبار التصحيح في الكنترولات ونسب النجاح في بعض المواد الدراسية.

1 موعد نتيجة الثانوية العامة 2020
2 آخر أخبار التصحيح في الكنترولات

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

  • أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحديث عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 سابقًا لأوانه، فحتى الآن لا زال الطلبة في يقومون بتأدية الامتحانات.
  • أقرت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 على أن يكون عقب العيد الأضحى، في الأسبوع الأول من أغسطس القادم.
  • تقرر منح المصححين إجازة عيد الأضحى وعلى أن يتم استئناف أعمال التصحيح عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

آخر أخبار التصحيح في الكنترولات

انتهت الكنترولات بالفعل من تصحيح بعض المواد الدراسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والتاريخ، وفيما يلي نسب النجاح التي نم إعلانها حتى الآن من داخل الكنترولات.

  • وصلت نسبة النجاح في الفيزياء إلى 79.4%.
  • وصلت نسبة النجاح في التاريخ إلى89.1%.
  • وصلت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية إلى 90.2%.
  • وصلت نسبة النجاح في اللغة العربية إلى 95.4%.
  • وصلت نسبة النجاح في الفلسفة والمنطق إلى 91.8%.
  • وصلت نسبة النجاح في الفيزياء إلى 79.4%.

جدير بالذكر إقرار وزارة التربية والتعليم عددًا من القرارات والتي تصب جميعها في مصلحة الطالب، لكي يحصل على الدرجة التي يستحقها والتي يتم تقديرها بكل دقة، بحيث تكون نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب معبرة عن تعبه وجهده طوال العام.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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