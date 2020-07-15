موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 وآخر أخبار التصحيح في الكنترولات

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور موعد نتيجة الثانوية العامة على أحر من الجمر، وذلك الانتظار القاتل دفع وزارة التربية والتعليم إلى بدء التصحيح منذ اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت 21 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي 21 يوليو القادم بعد أن استمرت لمدة شهر، وقد تم اليوم الإعلان عن نتائج عينات تصحيح مادة الفيزياء، فضلًا عن انتهاء تصحيح بعض المواد الدراسية والإعلان عن نسب النجاح بها، وفيما يلي موعد نتيجة الثانوية العامة وطريقة الاستعلام عنها وآخر أخبار التصحيح في الكنترولات ونسب النجاح في بعض المواد الدراسية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحديث عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 سابقًا لأوانه، فحتى الآن لا زال الطلبة في يقومون بتأدية الامتحانات.

أقرت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 على أن يكون عقب العيد الأضحى، في الأسبوع الأول من أغسطس القادم.

تقرر منح المصححين إجازة عيد الأضحى وعلى أن يتم استئناف أعمال التصحيح عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

آخر أخبار التصحيح في الكنترولات

انتهت الكنترولات بالفعل من تصحيح بعض المواد الدراسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والتاريخ، وفيما يلي نسب النجاح التي نم إعلانها حتى الآن من داخل الكنترولات.

وصلت نسبة النجاح في الفيزياء إلى 79.4%.

وصلت نسبة النجاح في التاريخ إلى89.1%.

وصلت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية إلى 90.2%.

وصلت نسبة النجاح في اللغة العربية إلى 95.4%.

وصلت نسبة النجاح في الفلسفة والمنطق إلى 91.8%.

وصلت نسبة النجاح في الفيزياء إلى 79.4%.

جدير بالذكر إقرار وزارة التربية والتعليم عددًا من القرارات والتي تصب جميعها في مصلحة الطالب، لكي يحصل على الدرجة التي يستحقها والتي يتم تقديرها بكل دقة، بحيث تكون نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب معبرة عن تعبه وجهده طوال العام.