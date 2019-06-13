موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وتمريض 3-5 سنوات

تتابعون موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وكافة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم فى جميع المحافظات المصرية، فقد انتهي طلاب شهادة دبلوم في جميع الشعب من آداء امتحانات نهائية العام يوم السبت 1 يونيو، والآن يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات بجميع الشعب، ويكثر البحث عن نتيجة الشهادة الثانوية التجارية وأيضا نتيجة الثانوية الزراعية وأيضا نتيجة شهادة دبلوم صنايع 2019 برقم الجلوس والاسم، والجدير بالذكر أنه هناك أكثر من 750 ألف طالب وطالبة حضروا امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في جميع الإدارات التعليمية، ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ عبر بوابة مركز المعلومات وأيضا بوابة التعليم الفني للنتائج gdepexams.emis.gov.eg، والآن نتابع معكم المزيد حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا كيفية الحصول عليها والروابط المباشرة للاستعلام.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ذكرت بعض المصادر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون في نهاية شهر يونيو الجاري أو مع بداية أول أسبوع من يوليو، ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني و سنوافيكم برابط الاستعلام.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة فى جميع الكنترولات المصرية، ثم تبدأ عمليات المراجعة والرصد وتحديد نسب النجاح، ثم يتم إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية تمهيدا لإعلانها.

بوابة التعليم الفني للنتائج

يمكنكم عبر بوابة التعليم الفني للنتائج الاستعلام عن:

نتيجة دبلوم صنايع 2019 نتيجة دبلوم فني صناعي “ثانوية صناعية” نظام 3-5 سنوات الدور الأول نتيجة دبلوم تجارة 2019 نتيجة دبلوم فني تجاري “ثانوى تجارى” نظام 3-5 سنوات الدور الأول نتيجة دبلوم زراعة 2019 نتيجة دبلوم فني زراعي “ثانوية زراعية” نظام 3-5 سنوات الدور الأول نتيجة دبلوم تمريض 2019 نتيجة دبلوم تمريض “ثانوية تمريض” نظام 3-5 سنوات الدور الأول نتيجة دبلوم فنادق 2019 نتيجة دبلوم فني فندقي “ثانوية فندقية” نظام 3-5 سنوات الدور الأول

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والمحافظات الدور الأول والثاني عبر الرابط المباشر بوابة التعليم الفني، ويتم تنشيط الرابط فور ظهور النتيجة، تابعوا هذه المقالة لمعرفة كل جديد وحصري حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.