موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “تجاري – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض” نظام 3 و5 سنوات

صرح السيد الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، معلنًا عن الموعد الخاص بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، قائلًا أنه من المخطط أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني في منتصف الأسبوع القادم، على أن يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة سيتم التعرف على نتيجة شهادة التعليم الفني، بالإضافة إلى درجات المواد المختلفة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كما قد أوضح السيد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني في مراحل إعدادها الأخيرة في الفترة الراهنة، وأنه من المقرر أن تصبح نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة من أجل أن يتم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي خلال أيام قليلة للغاية.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2018 – 2019 ، كانت قد بدأت يوم السبت الموافق 18 مايو السابق، بينما قد انتهت الامتحانات يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الحالي،ويذكر أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من مختلف أعمال التصحيح المختلفة، وكذلك القيام بعمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب من أبناء التعليم الفني، وسيتم بعد ذلك القيام بتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب.

كما يذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الفني، سواء كانت الشعبة الصناعية، أو الشعبة الزراعية، أو الشعبة الفندقية، أو التمريض، بالإضافة إلى أوائل الشعبة التجارية، خلال منتصف الأسبوع المقبل.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019

في الوقت الراهن ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات التعليم الفني، أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم وسط حالة من القلق والتوتر الشديدين، وذلك لكل من نظام 3 أو 5 سنوات، ويتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة الخاصة بهم، من خلال الدخول على البوابة الرسمية الخاصة بالتعليم الفني، ثم اختيار الشعبة التي ينتمي الطالب إليها، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بهم، وبعد ذلك تظهر النتيجة.