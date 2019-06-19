موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس دبلوم صناعي- زراعي- تجاري ثلاث وخمس سنوات عبر بوابة التعليم الفني

نتابع معكم أخر الأخبار حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وكيفية الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وذلك بعد اعتماد نتائج الطلاب والإعلان عن اسماء أوائل الدبلومات في جميع المحافظات ومن ثم إعلان النتيجة إلكترونيا، فقد انتهي طلاب شهادة دبلوم في جميع الشعب من آداء امتحانات نهائية العام يوم السبت 1 يونيو الجاري، والآن يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات “صناعي، زراعي، تجاري” ، والجدير بالذكر أنه هناك أكثر من 750 ألف طالب وطالبة حضروا امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في كافة الإدارات التعليمية، ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ عبر بوابة مركز المعلومات وأيضا بوابة التعليم الفني للنتائج gdepexams.emis.gov.eg والذي يقوم بعرض نتائج الطلاب كل عام، والآن نتابع معكم المزيد حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا كيفية الحصول عليها والروابط المباشرة للاستعلام.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ذكرت بعض المصادر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون في نهاية شهر يونيو الجاري وبحد أقصي مع بداية أول أسبوع من يوليو، ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني و سنوافيكم برابط الاستعلام.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة فى جميع الكنترولات المصرية، ثم تبدأ عمليات المراجعة والرصد وتحديد نسب النجاح، ثم يتم إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية تمهيدا لإعلانها.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

بوابة التعليم الفني للنتائج

يمكنكم عبر بوابة التعليم الفني للنتائج الاستعلام عن:

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والمحافظات الدور الأول والثاني عبر الرابط المباشر بوابة التعليم الفني، ويتم تنشيط الرابط فور ظهور النتيجة، تابعوا هذه المقالة لمعرفة كل جديد وحصري حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.

تظلمات الدبلومات الفنية

لم تقم وزارة التربية والتعليم بتحديد أي وسيلة إلكترونية لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية، حيث يجب علي الطالب التوجه للإدارة التعليمية ودفع 100 جنيه لكل مادة يتم التظلم عليها، ثم يتم تسليم الأوراق المطلوبة للتظلمات مع ايصال الدفع ويتم إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، وإذا حصل الطالب علي اي درجات يسترد المبلغ المدفوع، والجدير بالذكر أن باب التظلمات في نتائج الدبلوات يفتح بعد إعلان النتيجة رسميا بيومين.

القاهرة لم تظهر حتي الآن مرسي مطروح لم تظهر حتي الآن الجيزة لم تظهر حتي الآن البحر الاحمر لم تظهر حتي الآن الاسكندرية لم تظهر حتي الآن البحيرة لم تظهر حتي الآن الشرقية لم تظهر حتي الآن اسوان لم تظهر حتي الآن الغربية لم تظهر حتي الآن سوهاج لم تظهر حتي الآن الفيوم لم تظهر حتي الآن قنا لم تظهر حتي الآن المنوفية لم تظهر حتي الآن ايسوط لم تظهر حتي الآن الدقهلية لم تظهر حتي الآن دمياط لم تظهر حتي الآن القليوبية لم تظهر حتي الآن السويس لم تظهر حتي الآن الاسماعيلية لم تظهر حتي الآن بورسعيد لم تظهر حتي الآن

تحديث

سادت حالة من التوتر والقلق بسبب الترقب لظهور نتيجة الدبلومات الفنية، حيث أن النتيجة قد تأخرت في ظهورها، ويترقب الطلاب إعلان النتيجة حتي يتسني لهم معرفة تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة جميع الكليات الحكومية والخاصة التي تقبل طلاب الثانوية الفنية، كما يتم ترقب تنسيق المعاهد المعتمدة لطلاب دبلوم ومعادلة كلية هندسة.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، حيث أن النتيجة لم تعتمد ولم تنتهي الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد حتي هذه اللحظة لكن المصادر الرسمية قد أكدت ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القادمة، وسنوافيكم بأسماء الأوائل للدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام الثلاث والخمس سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج حتي لا يفوتكم أي جديد من أخبار نتيجة الدبلومات الفنية أو نتائج الثانوية الصناعية.

بوابة التعليم الفنى

عند الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنيه فور إعلان النتيجة يكون موقع بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات شديد البطئ وبه العديد من الأعطال، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع، فلا تقلق إن لم تجد الرابط يعمل فور الإعلان عن النتيجة.