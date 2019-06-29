موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| رابط استعلام نتائج دبلوم (صناعة – زراعة – تجارة – تمريض) ومتابعة أهم اخبار التنسيق وتسجيل الرغبات

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، فقد تم بالفعل الإعلان عن موعد رفع النتائج إلكترونيا حتي يتسني للطلاب معرفة درجاتهم ليكون خلال الاسبوع الجاري، تحديدا منتصف الاسبوع، حيث انتهت الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة ويقوم المسؤولون برصد ةتجميع درجات الطلاب حتي يتم الإعلان عن نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات وأيضا حتي يتم الإعلان عن اسماء الأوائل، تابع هذه المقالة للمزيد حول التنسيق والتظلمات وتقديم الرغبات للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الفنية علي موقع التنسيق الإلكتروني.

يرجي متابعة المقالة والاحتفاظ بها لمعرفة كل الأخبار الجديدة حول النتائج بكل سهولة

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

تم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات، وهذا خلال الأيام القليلة القادمة، فقد أكدت كافة المصادر أنها تظهر من يوم السبت 29 يونيو حتي نهاية الاسبوع، ترقب إعلان النتائج واسماء الأوائل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

يتم الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية البوابة المصرية للتعليم الفني فور الإعلان عن رفع النتيجة إلكترونيا، ويتم اختيار الشعبة وادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لعرض نتيجة تالتة دبلوم.

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

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بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس، وسيتم تفعيل الرابط المباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عن النتيجة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها، وذلك حتي يتم إعلامكم فور إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر الرابط المباشر للنتائج الاستعلام عن:

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

تحديث

يترقب الطلاب اعلان نتيجة الدبلومات الفنية حتي يتمكنوا من تحديد الجامعات التي يريدون الالتحاق بها، والتي تعتمد علي المجموع الكلي للسنة النهائية بالدبلوم، وبعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات يتم فتح باب التظلمات واعادة تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب ثم يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات الحكومية والخاصة التي تقبل طلاب الثانوية الفنية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ رسميا تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مصر للمرحلة الأولي بعد الإعلان في جميع المحافظات عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة المصرية الدور الأول، حيث يتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد حسب نسبة النجاح والإقبال، وكلما زادت درجات الطلاب وإقبالهم علي كليات محددة زادت نسبة التنسيق.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

متابعة تنسيق الدبلومات 2019

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية “تنسيق الجامعات 2018”

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع

تابع هذا الجدول لمعرفة نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع وما ظهور من نتائج الطلاب وما لم يظهر حتي الآن