موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية

ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 الترم الثاني، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 / 2019 بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية وعددها 19 إدارة تعليمية وهى: “إدارة شرق الزقازيق، إدارة غرب الزقازيق، وإدارة بلبيس، وإدارة مشتول، وإدارة العاشر من رمضان، وإدارة منيا القمح، وإدارة أبو حماد، وإدارة القرين،وإدارة ديرب نجم، وإدارة القنايات، وإدارة ههيا، وإدارة الإبراهيمية، وإدارة أبو كبير، وإدارة فاقوس، وإدارة الصالحية، وإدارة صان الحجر، وإدارة كفر صقر، وإدارة أولاد صقر، وإدارة منشأة بني عمرو”.

وقد أعلن الأستاذ محمد العياط رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بأن لجنة النظام والمراقبة قامت باستلام أوراق الأسئلة من جميع الإدارات التعليمية وبدأت عملية التصحيح اعتباراً من يوم السبت 18 مايو 2019 وتستمر لمدة أسبوع وتنتهى يوم الخميس المقبل على أن يتم بعدها عملية رصد الدرجات على الحاسب الآلى ومراجعة النسب والإحصائيات ويتم تقديمها للسيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها ونشرها على مواقع الإنترنت مباشرة فور اعتمادها.

وقد صرح الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية نهاية العام 2018 / 2019 ونشرها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ويمكن الحصول على النتيجة كاملة بالاسم والدرجات من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا

وتتبع محافظة الشرقية نظام تحميل نتيجة الإدارات التعليمية بالمحافظة كل غدارة على حدة وكل إدارة لها ملف مضغوط بصيغة Access أو ملف Excel يتضمن نتيجة الإدارة التعليمية بالكامل ويمكن البحث عن النتيجة بالبحث فى عمود الاسم أو عمود رقم الجلوس فيتم عرض بنتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والمجموع الكلى للطالب، ودرجات المواد التى لا تضاف للمجموع وهى التربية الدينية والتربية الفنية.

ونظراً لأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية نهاية العام 2019 يجد البعض صعوبة فى الحصول على الدرجات، وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، ويمكننا تقديم المساعدة فى حصول الطالب على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية من خلال قيام الطالب بترك رقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية التابع لها فى التعليقات أسفل الموضوع وسوف يتم عرض نتيجة الطالب فى الردود، فور اعتمادها ونشرها.