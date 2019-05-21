موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية موضع اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور فى جميع المحافظات، ويترقب الجمع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بلهفة وشغف للاطمئنان على مستقبل أولادهم، وقد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 يوم الخميس الماضي بجميع المحافظات، وفى انتظار نتائج الشهادة الإعدادية.

وفى محافظة الإسكندرية أعلن الأستاذ مصطفى عجمي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بأن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادي الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية قد بدأت يوم السبت 18 مايو وسوف تنتهى عملية التصحيح والمراجعة فى جميع المواد يوم الخميس المقبل، وتبدأ الكنترولات فى رصد الدرجات وتجميعها واستخراج النسب لجميع المدارس والإدرارات التعليمية.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية ستكون جاهزة وسيتم عرضها عل السيد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظة الإسكندرية لاعتمادها بداية من الأسبوع المقبل وترقبوا ظهور النتيجة خلال السبوع القادم اعتباراً من يوم 25 مايو 2019 على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية

ويمكن لكل طالب أو طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية أن يتابع تطورات النتيجة ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة الإسكندرية فور إعلانها من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية التى تعرض اكثر من رابط للنتيجة وذلك تجنباً للضغط الشديد على الموقع، ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب.

وتضم محافظة الإسكندرية العديد من الإدارات التعليمية بالمحافظة وهى إدارة العجمي التعليمية، وإدارة سيدي جابر التعليمية، وإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، وإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وإدارة سيدي بشر التعليمية، وإدارة الجمرك التعليمية، ويمكن لجميع طلبة الإدارات التعليمية بالمدارس التابعة لها متابعة النتيجة من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

وتشمل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالإسكندرية، بيان بدرجات الطالب في جميع المواد التي أدى فيها امتحان نهابة العام الدراسي، بالإضافة إلى مجموع الطالب الكلي، وهي مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التربية الدينية، الدراسات، العوم، الرياضيات، التربية الفنية، الحاسب الألي، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية رسمياً من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الأسبوع القادم.