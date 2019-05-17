موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019 ورابط بوابة التعليم الأساسي استعلم عن النتيجة برقم الجلوس

انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، والتي بدأت يوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو 2019، وانتهت الخميس من نفس الأسبوع، وفور انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية في القاهرة، بدأت عمليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي في جميع كنترولات المحافظة، وطبقاً لمصادر مطلعة فقد دى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني في القاهرة دون حدوث أي مشاكل تذكر، ويترقب الطلاب حالياً موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة.

تعتبر محافظة القاهرة أولى المحافظات التي تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية، كما تعتبر أولى المحافظات التي تعلن نتائج جميع المراحل الدراسية إلكترونياً عبر رابط وموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، الذي تعلن من خلال نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ونتائج سنوات النقل إلى جانب نتيجة الصف السادس الابتدائي.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019

بدأت عمليات تصحيح امتحانات الطلاب في جميع كنترولات تصحيح الشهادة الاعدادية في القاهرة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019 سيتم تحديده خلال الأسبوع الجاري اعتماداً على سير عمليات التصحيح، وأشارت مصادر موثوقة بأن عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة تتم بدقة عالية وشفافية لإعطاء كل طالب حقه.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019، بحيث يتم إعلان النتائج من خلالها.

من خلال الدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية، ثم إدخال رقم الجلوس للحصول على الدرجات التفصيلية فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية وإعلانها رسمياً.

كما يمكنكم الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة من خلال ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس وسنقوم بالرد على استفساراتكم فور إعلان النتيجة رسمياً.