موعد نتيجة الصف الأول الثانوي ورقي وإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وخدمات lms-ekb

أشارت مصادر تعليمية إلى موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، بعد كثرة الشائعات حول ظهور نتيجة أولى ثانوي نهاية الأسبوع الحالي، ونقلت بعض المواقع الإلكترونية تصريحات نسبت إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تحدث فيها عن موعد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ظهور نتائج طلاب الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني، بجانب التنويه عن كيفية استلام الطلاب النتائج وهل ستكون من خدمات موقع وزارة التربية والتعليم، أم عبر خدمات موقع lms-ekb-eg.

نقلاً عن “موقع مصراوي”، فقد نسب تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أشار من خلالها إلى موعد نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، وذلك خلال بداية الأسبوع المقبل، وأضاف “مصراوي” أن وزير التعليم اكد على إعلان نتائج جميع الطلاب من ادو امتحاناتهم ورقياً أو إلكترونيا في آن واحد، حيث خاض الطلاب امتحاناتهم خلال الفترة ما بين 19 مايو و الأول من يونيو 2019، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

تحظى نتيجة الصف الأول الثانوي العام ولأول مرة منذ عقود باهتمام خاص، بعد تطبيق نظام التعليم الجديد، وإجراء الامتحانات عبر التقنيات الرقمية باستخدام أجهزة التابلت الحديثة، وكثرت التكهنات حول كل وطبيعة مخرجات نتائج طلاب أولى ثانوي عام، حيث تحدث البعض عن كونها إلكترونية، وستكون في هيئة تقديرات، فيما أشارت مصادر لعرض النتائج في صورة درجات وتقديرات للطالب مع مجموعة من زملائها، وسيتم وضع توصيات لولي الأمر وللطالب حول النتائج.

موقع نتيجة الصف الأول الثانوي العام وكيفية الاستعلام عن النتيجة، هي من الأمور التي لا تزال محل البحث والتساؤل لدي الكثيرون، وهل سيكون الاستعلام برقم الجلوس أو الرقم القومي من بوابة الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة خدمات الثانوية العامة، أو عبر بوابة بنك المعرفة ومن خدمات موقع lms.ekb.eg .

روابط نتيجة أولي ثانوي

نضع لكم روابط موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية وقد يكون هو الرابط الرسمي لاستخراج درجات طلاب الصف الأول الثانوي العام خاصة الممتحنين ورقيا لما يقرب من طلاب 500 مدرسة أدت امتحاناتها ورقية بسبب عدم استكمال البنية التكنولوجيا الرقمية، وبصفة عامة يترقب ما يقرب من 585 ألف طالب وطالبة صدور نتائج الصف الأول الثانية عبر خدمات موقع بنك المعرفة lms.ekb.eg الإلكتروني للحصول على النتيجة على هيئة رسالة أو إشعار على بريد الطالب الإلكتروني من خلال التابلت.