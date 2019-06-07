موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019|| بعد أداء الاختبارات بنظام التابلت الحديث للثانوية العامة

منذ انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 بالنظام الحديث وطلاب هذه المرحلة، يتساءلون عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ونحن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تمكنا من احد مصادر وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي سوف يتم إعلانها منتصف شهر يونيو الجاري.

نتيجة الصف الأول الثانوي

ينتظر ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بمصر 475 ألف طالب وطالبه هم الذين قاموا بأداء الامتحانات المقررة عليهم بالنظام الجديد باستخدام التابلت، حيث قاموا بأداء الامتحانات إلكترونيا في المدارس التي تم تجهيزها لأداء الاختبارات في النظام الإلكتروني على التابلت، وصل إلى 1700 مدرسة على مستوى الجمهورية.

نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي بمصر

اكد أحد المسئولين بوزارة التربية والتعليم أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية على التابلت للصف الأول الثانوي، تم ظهور بعض المشاكل التي تم حلها خلال أدء الامتحان والتي سوف تُكسبنا الخبرة الفنية في التعامل مع هذه المشكلات مستقبلاً، كما أكد عدد كبير جداً من طلاب الصف الأول الثانوي، أنهم يحتاجون المزيد من التدريب علي أسئلة الفهم والتحليل.