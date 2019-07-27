في إطار متابعة مسيرة التعليم الثانوي لطلاب الشهادة الثانوية العامة لهذا العام 2019، بدءاً من ظهور النتيجة إلى فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى من التنسيق وتسجيل الرغبات وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي و اللجنة العليا للتنسيق، وهي بالنسبة للشعبة العلمية 97.07%، والشعبة الهندسية 95%، والشعبة الأدبية 80%، ومروراً بفتح باب التظلمات لجميع الطلاب الراغبين في تقديم تظلم، في هذا المقال سوف نوافيكم أعزائي الطلبة والطالبات من المرحلة الثانوية بموعد بداية التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق 2019، وكذلك موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

موعد المرحلة الثانية من التنسيق2019

يأتي الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق في منتصف الأسبوع الجاري حسبما كشفت مصادر وزارة التعليم العالي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التسجيل في المرحلة الأولى أمس الجمعة الموافق26/7/2019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى نحو 143313 طالب وطالبة.

موعد نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق 2019

كما كشفت تلك المصادر أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو الجاري(غداً)،ومن ثم يتم فتح التسجيل بالمرحلة الثانية والإعلان عن الحدود الدنيا لجميع طلاب المرحلة الثانية، وقد صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن أعمال التنسيق للمرحلة الأولى انتهت بسهولة وتدقيق تام دون أي شكاوى أو ملاحظات تخص الموقع الإلكتروني للتنسيق أو المعامل الداخلية بجميع الكليات.